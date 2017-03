Mâu thuẫn Facebook, 40 thiếu niên 'đại náo' phố đi bộ

Chiều 6-12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có thông tin chính thức về vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm vào tối 3-12 vừa qua.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 3-12, lực lượng công an nhận được tin báo về một vụ ẩu đả số đông giữa hai nhóm nam, nữ thanh niên. Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, xác minh. Đến thời điểm ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập khoảng 10 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Đáng chú ý, các thiếu niên bị công an triệu tập trong vụ ẩu đả đều có độ tuổi còn rất trẻ, chỉ từ 14 đến 16 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cuộc xô xát là do xuất phát từ mẫu thuẫn trên Facebook giữa hai nhóm.



Các thiếu niên trong nhóm 1 tại cơ quan công an

Tài liệu điều tra cho thấy do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 19 giờ ngày 3-12, nhóm 1 gồm khoảng 20 người (chủ yếu là thiếu niên ở khu vực chợ Mơ - đầu phố Huế, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm) tìm nhóm 2 (thuộc khu vực Xuân La) để giải quyết.

Trước khi đi, nhóm thiếu niên đã chuẩn bị hung khí gồm dao, côn nhị khúc, gậy sắt…

Tại khu vực ngã tư hàng Dầu - Lò Sũ, phát hiện nhóm 2 có khoảng 15 người, một thành viên trong nhóm 1 đã lao vào đánh. Ngay sau đó, cả hai nhóm sử dụng ghế nhựa, vỏ chai bia, gậy sắt xông vào nhau hỗn chiến.

Khi phát hiện sự việc, lực lượng tự quản Công an phường Lý Thái Tổ và cảnh sát cơ động đã lập tức can thiệp. Thấy vậy nhóm đối tượng bỏ chạy.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiên một thiếu niên nhập viện cấp cứu, phải khâu 11 mũi, hiện đang điều trị ngoại trú. Nhiều người khác cũng bị thương tích trong quá trình xô xát.

Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập được sáu đối tượng trong nhóm 1. Quá trình làm việc, các thiếu niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình cùng thành viên trong nhóm.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.