Mâu thuẫn, gọi giang hồ xử đồng nghiệp

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, tính từ năm 2014 đến tháng 6-2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 90 vụ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm… Cơ quan công an đã tiến hành làm rõ 86 vụ, bắt 149 đối tượng. Đặc biệt tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm tỉ lệ tương đối cao và có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát. Cụ thể, tính từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2015 xảy ra 26 vụ giết người với những nguyên nhân như mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn tình ái…