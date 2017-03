Mâu thuẫn khi chặt cây, dùng dao đâm chết người

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân là Mai Văn Thiều (SN 1984, quê Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, Thiều và Trần Văn Tiên (1981, cùng quê Thanh Hóa) là hàng xóm. Tiên mở một tiệm thuốc Tây, còn Thiều bán trái cây bên cạnh. Ở gần bên nhưng hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Thiều đã nhiều lần đánh chửi Tiên.

Khoảng 9 giờ sáng hôm nay, Tiên ra phát quang cây sakê trước tiệm thuốc. Do tán cây lớn nên lá và bụi bẩn bay sang nhà Thiều, lúc này mâu thuẫn lại phát sinh. Sau hồi lời qua tiếng lại, Thiều lại “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” làm Tiên bị thương. Trong cơn nóng giận, Tiên chạy sang hàng thịt gần đó lấy dao chặt thịt bò đâm một nhát vào ngực Mai Văn Thiều.



Rất đông người dân đến xem công an khám nghiệm hiện trường.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Mai Văn Thiều đã chết trên đường đi cấp cứu. Phần Tiên cũng ở bệnh viện để được điều trị vết thương.

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú (TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành xử lý vụ việc.