Mâu thuẫn khi đá bóng, phường đội trưởng nổ súng dọa

Trong lúc tranh bóng, hai bên có va chạm mạnh nên anh Thắng nói to: “Đừng đá xấu quá”. Hai nhóm sau đó xô xát với nhau nhưng được can ngăn nên ra về. Nhóm của anh Thắng đến khu vực phường Tân Phong ngồi uống nước mía.

Tới 18 giờ, ông Minh và ông Ph. (có mặt trong nhóm đá bóng ban chiều) mặc trang phục dân quân, sử dụng xe máy công vụ đi đến chỗ nhóm anh Thắng đang ngồi. Ông Minh xông thẳng đến nắm cổ áo anh Thắng, la lớn: “Tao bắt mày về phường về tội đánh người”. Anh Thắng phản ứng: “Anh làm gì có quyền bắt em” thì ông Minh rút súng kê sát mang tai anh Thắng hăm dọa rồi bóp cò. Tiếng nổ lớn làm anh Thắng choáng váng. Những người đi cùng anh Thắng hốt hoảng can ngăn thì ông Minh chĩa thẳng súng vào người anh Thắng quát: “Đứa nào vô can, tao bắn chết hết”.





Anh Thắng tố cáo bị ông Nguyễn Lê Minh bắn bị thương ở tai. Ảnh: Q.MINH

Sau đó, ông Minh dùng súng khống chế anh Thắng để ông Ph. đánh vào vai, vào ngực anh. Mãi một lúc sau, được nhiều người can ngăn, ông Minh và ông Ph. mới không đánh anh Thắng nữa. Người dân vội gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến đưa tất cả về trụ sở Công an phường Trung Dũng làm việc. Phía công an phường đã cho anh Thắng đi bệnh viện băng bó vết thương ở tai.

Trong ngày 26-9, liên tục có người gọi điện thoại khuyên anh Thắng nên hòa giải và đề nghị bồi thường tiền thuốc thang nhưng anh không đồng ý.

Sáng 27-9, chúng tôi đã đến UBND phường Trung Dũng để gặp ông Nguyễn Lê Minh nhằm có thông tin hai chiều. Tuy nhiên, ông Minh nói chúng tôi lên Thành đội TP Biên Hòa để được cung cấp thông tin.

Tại Thành đội TP Biên Hòa, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP Biên Hòa, xác nhận việc ông Nguyễn Lê Minh, Phường đội trưởng phường Quang Vinh, dùng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) bắn anh Thắng do có mâu thuẫn. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa đã yêu cầu ông Minh viết kiểm điểm và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. Thượng tá Nguyễn Đức Minh cũng đã thay mặt cơ quan đến nhà anh Thắng xin lỗi và hứa sẽ xử lý vụ việc hợp lý.