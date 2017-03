Mâu thuẫn khi say rượu, một người tử vong

Theo đó, khoảng trưa 20-11, tại đường Ông Ích Khiêm (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), sau khi đã nhậu say xỉn, ông Nguyễn Anh (53 tuổi, ngụ khối phố 7, phường An Sơn) đã có mâu thuẫn với một người đàn ông khác tên Thành (ngụ cùng khối phố). Trong lúc mâu thuẫn, ông Thành đã dùng tay đánh vào mặt ông Anh rồi bỏ chạy về phía trước.

Tức mình vì bị đánh, ông Anh đuổi theo để đánh lại ông Thành. Trong quá trình rượt đuổi, không may ông Anh bị trượt chân và ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đã phát hiện và nhanh chóng đưa nạn nhân đến BV Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Anh đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Anh bị chấn thương sọ não do va đập mạnh dẫn đến tử vong. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng giao cho gia đình an táng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.