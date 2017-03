Mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu mua 1,5 lít xăng tự thiêu ?

Trước đó, chiều mùng 5 Tết 2016 (tức chiều 12-2), người dân nghe tiếng kêu cứu và khói lửa bốc lên từ nhà ông Nguyễn Hồng Văn (50 tuổi, ở xã Nghi Phú). Do đó, người dân ở gần đó liền chạy đến nhà ông Văn, bàng hoàng, hốt hoảng thấy lửa khói đang bao trùm chị Tình. Do quá nóng, chị Tình vật lộn với lửa thiêu giữa sân nhà. Người dân và người thân tìm mọi cách dập lửa rồi đưa chị Tình đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chị Tình cháy sém da khắp người.



Gia đình đang lo tang lễ cho chị Ngô Thị Tình.

Do bị bỏng quá nặng, chị Tình đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Nghi Phú và Cơ quan công an TP Vinh đến khám nghiệm hiện trường thu giữ một vỏ chai loại 1,5 lít nồng nặc mùi xăng.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Trưởng công an xã Nghi Phú nhận định: "Công an xác định ban đầu do chị Tình có mâu thuẫn căng thẳng với mẹ chồng nên đã mua xăng về tự thiêu".

Qua lời khai và các nhân chứng cho thấy, lúc xảy ra sự việc trên ông Văn đang ở sau nhà còn bà Nguyễn Thị Sắc (mẹ ông Văn) ốm liệt giường nằm trong nhà nên đã ứng cứu không kịp. Thời gian qua, chị Tình và mẹ chồng đã nhiều lần lớn tiếng mâu thuẫn nhau và chính quyền địa phương đã đến hòa giải.

Theo gia đình và người dân cho biết, vợ chồng chị Tình mới cưới nhau được ba năm nay và đã có một người con gái.