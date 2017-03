Mâu thuẫn mua bán xăng dầu, xiết tài sản con nợ

Theo Công an quận 2, trước đó bà HTL (ngụ quận 2) đã đến Công an phường Thạnh Mỹ Lợi trình báo việc bà bị cưỡng đoạt tài sản. Bà L. cho biết khoảng 16 giờ 30 chiều 6-1, khi bà đang ở trụ sở Công ty Xăng dầu A., nằm trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi thì bà ĐTH cùng với tám người đàn ông đến công ty để đòi nợ bà L. Tại đây, nhóm người phía bên bà H. đã đòi bà L. số tiền nợ 1,2 tỉ đồng nhưng bà L. không có tiền trả. Vì không đòi được tiền nên bà H. đã cùng với người của mình lấy của bà L. hai máy tính xách tay cùng 4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận 2 đã mời cả hai bên đến để làm việc. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc xiết nợ, giữa bà L. và bà H. có thỏa thuận mua bán xăng dầu với nhau, bà H. đã đưa trước cho bà L. 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc mua bán không thành nên bà H. đòi lại tiền. Do không đòi được tiền nên ngày 6-1 bà H. đã đến công ty bà L. gây ra sự việc trên.

Công an quận 2 cho biết sau khi xem xét nhiều yếu tố, phía công an quận đã tiến hành cho hai bên hòa giải. Tuy nhiên, nhiều lần hòa giải không được, do đó Công an quận 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi của những người có liên quan.

H.TUYẾT