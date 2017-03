Mâu thuẫn nhỏ, chém người gây thương tích

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát chiều 9-2, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thanh Bình bất ngờ đột nhập vào một công trình ở quận 2, TP.HCM và bắt giữ Võ Hoàng Phúc, đối tượng có quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, anh Lê Văn Trường và Lê Quốc Vĩnh đang ngồi uống nước tại quán của bà N. tại ấp Ba, xã An Phong, huyện Thanh Bình. Do có mâu thuẫn xảy ra trước đó giữa Trường với Vĩnh, lúc này Phúc cùng Trần Chí Linh (chưa rõ lai lịch) và một thanh niên khác đi đến quán. Tại đây, Phúc và Linh cầm mã tấu xông vào chém vào tay phải anh Vĩnh nhiều cái làm anh Vĩnh bất tỉnh, bà N. thấy vậy chạy lại can ngăn cũng bị Phúc và Linh chém trọng thương ở mu bàn tay, sau khi gây án Phúc lẩn trốn lên TP.HCM. Kết quả giám định pháp y thì anh Vĩnh bị thương tật 15%, bà N. 10%.

Hiện cơ quan điều tra tạm giam Phúc để điều tra làm rõ và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

TRẦN NGUYỄN