Mâu thuẫn nhỏ, teen đâm anh, chém chết em

Đi chơi khuya về, cách nhà khoảng 40 mét, hai anh em ruột Đinh Tú Lam (SN 1992, thợ hồ, trú khu phố Song Thanh 3, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) và Đinh Tú Phương (SN 1991, nghề biển) bị tên Lê Thanh Hiệp (thường gọi Khuê, SN 1995, nghề thợ cửa nhôm, trú cùng địa phương) kêu lại.



Sau khi gườm nhau, Phương hỏi “mắc mớ gì mày kênh tao?” thì bị Hiệp rút dao đâm nhưng không trúng. Lam vào bênh anh liền bị Hiệp đâm hai nhát vào ngực trái và đầu dẫn đến tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc 1 giờ sáng ngày 18-3, sau 3 ngày nằm viện.



Mẹ Lam tại hiện trường, nơi xảy ra án mạng làm chết con mình

Vụ án gây náo loạn trong đêm, gây phẫn nộ trong dư luận địa phương trong những ngày qua vì hung thủ chỉ ở vào tuổi vị thành niên.

Nguyên nhân vụ chém người theo người nhà của Lam cho biết: có thể Hiệp thù hằn Phương vì mâu thuẫn trước đây.



Vào tháng 7-2009, mẹ Phương có làm đơn đến công an thị trấn Phan Rí Cửa để xử lí Hiệp cùng đồng bọn vì tội cố ý gây thương tích đến Phương.



Chiều ngày 24-3, công an thị trấn Phan Rí Cửa cho biết trong lúc Phương và Hiệp sắp sinh chuyện, 2 người bạn khác đã kịp thời can ngăn. Sau khi 2 người bạn bỏ đi thì án mạng xảy ra.



Tên Hiệp sau khi đánh Phương và đâm hai nhát dao vào người Lam khiến Lam ngất xỉu tại chỗ vì bênh anh, Phương dùng đá ném trúng đầu Hiệp gây chảy máu. Hiệp chuyển vào BVĐK Phan Rí Cửa để khâu vá vết thương cùng với Lam ngay trong đêm.



Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.