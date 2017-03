Mâu thuẫn nợ nần, tài xế sát hại vợ bằng 20 nhát dao

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 10/4, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của chị S nên chạy đến nhà thì phát hiện Nam đang cầm dao đuổi chém chị S. Tuy nhiên do Nam quá hung hăng nên nhiều người vào can ngăn cũng bị y chém gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Lĩnh đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời cùng người dân đưa chị S đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị S tử vong do chấn thương sọ não, trên cơ thể có hơn 20 nhát dao chém, trong đó có nhiều nhát chém sâu vào vùng đỉnh đầu, cổ…

Về phía Nam, sau khi thấy vợ mình được mọi người đưa đi cấp cứu, Nam đã dùng dao lam tự cắt vào cổ tay để tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ông Nguyễn Công Sinh- Trưởng thôn 5 cho biết, vợ chồng chị S có hai người con, cô con gái đầu đã lấy chồng, con trai út hiện đang học lớp 12. Chị S làm nghề nông, Nam thì lái xe cho một doanh nghiệp địa phương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Công an xã Đông Lĩnh cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn.

Theo vị Trưởng Công an xã Đông Lĩnh, sau khi nhận được thông tin Công an xã Đông Lĩnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cáo vụ việc lên Công an huyện Thanh Ba.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn nợ nần.

Được biết, thời gian trước đây, gia đình Nam đã vay tiền của ngân hàng cũng như bạn bè để mua đất ngoài thị trấn Thanh Ba. Gần đây đất mất giá, lại bị ngân hàng và chủ nợ đòi tiền, xoay xở trả nợ khó khăn nên giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Sáng 10/4, vợ chồng Nam đã đến ngân hàng để trả lãi, sau đó về nhà cãi nhau rồi xảy ra sự việc trên. Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra nguyên nhân cụ thể vụ án nghiêm trong này để hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan VKS cùng cấp xử lý theo qui định pháp luật

Theo Quốc Đô - Nhất Nam (Dân trí)