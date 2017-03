Mâu thuẫn nội bộ, cấm cửa nhân viên

Công an khu vực và lực lượng dân phòng phường 6 đến can thiệp, yêu cầu cho nhân viên Công ty Bảo Tín vào trụ sở, nhưng bảo vệ không thực hiện. Đến khi đại úy Võ Hồng Diệp, cảnh sát khu vực, thông báo sẽ mời người gây rối về trụ sở công an làm việc, bảo vệ mới chịu cho nhân viên Công ty Bảo Tín vào.

Nguyên nhân của vụ việc trên là do sáng cùng ngày, ông Lưu Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Tín, triệu tập toàn bộ nhân viên có mặt tại công ty lúc 8 giờ để nghe thông báo một số quyết định nhân sự.

Nhiều nhân viên khẳng định, thông báo này được dán sau thời điểm triệu tập, nên họ không biết và đã đi ra ngoài làm việc, khi trở về công ty thì bị ngăn chặn. Theo các nhân viên, trước đó bảo vệ công ty không phải là vệ sĩ của Công ty Hoàn Cầu.

Toàn bộ 24 nhân viên của Công ty Bảo Tín không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dù hằng tháng vẫn bị công ty trừ lương.

Như Báo Người Lao Động ngày 4-5 đã phản ánh, tại Công ty Bảo Tín đã xảy ra nhiều mâu thuẫn nội bộ dẫn đến việc chủ tịch HĐQT tranh quyền của tổng giám đốc.

Vào sáng 20-9, ông Lưu Vinh Quang, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT, đã ký quyết nghị cho ông Phan Hồ Trung Phong thôi chức tổng giám đốc công ty từ 8 giờ cùng ngày, đồng thời bổ nhiệm ông Trịnh Minh Phúc thay thế.

Cùng lúc, ông Quang ký quyết nghị tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Tuấn làm phó tổng giám đốc công ty, trong đó ghi rõ: “Nhiệm vụ của ông Tuấn sẽ được ông Trịnh Minh Phúc trình chủ tịch HĐQT phê duyệt”.

Thế nhưng, quyết nghị bãi chức chưa được giao cho ông Phan Hồ Trung Phong. Trong khi các nhà báo đang tiếp xúc với ông Phong để tìm hiểu sự việc thì ông Lê Tuấn vào phòng, tuyên bố ông Phong đã bị bãi chức và cho rằng những người có mặt “họp báo trái phép”. Đến lúc này, ông Phong, thành viên HĐQT công ty, mới biết mình bị bãi chức!

Trao đổi với chúng tôi sau đó, ông Lê Tuấn khẳng định mình được ủy quyền của chủ tịch HĐQT ký hợp đồng thuê vệ sĩ của Công ty Hoàn Cầu làm bảo vệ, song ông không đưa ra được giấy ủy quyền.

Chưa hết, ông Tuấn còn ký quyết định với nội dung: Yêu cầu những CB-CNV đã tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng ngày 20-9 phải làm tường trình và làm việc với ông về hình thức xử lý do vi phạm kỷ luật lao động!

Một chuyên gia về pháp luật lao động phân tích: Ông Tuấn không phải là thành viên HĐQT Công ty Bảo Tín, vì vậy khi vào làm việc, ông này phải có hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, ông Bùi Hồng Minh, Giám đốc hành chính - nhân sự Công ty Bảo Tín, khẳng định ông không hề biết ông Tuấn là ai, cũng chưa soạn thảo hợp đồng lao động nào để tổng giám đốc ký với ông Tuấn. Vì vậy việc ông Tuấn ra quyết định nêu trên (thực chất là đình chỉ công việc của người lao động), bất chấp các quy định của pháp luật là không đủ thẩm quyền và không phù hợp pháp luật.