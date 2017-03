Mâu thuẫn tại quán bida, một người tử vong

Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông Nguyễn Văn An (57 tuổi) trú tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế.



Quán bida nơi xảy ra vụ án

Trước đó, vào khoảng 20 giờ đêm 10-4, tại quán bida Series số 353 Điện Biên Phủ, TP Huế, ông Nguyễn Văn An và ông Hoàng Văn Minh (43 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với nhau khi đánh bida. Không kiềm chế bản thân, cả hai lao vào nhau, trong lúc giằng co, ông Minh có đánh ông An một cái khiến ông té ngã nằm bất động. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông An tử vong ngay sau đó.

Người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết gia đình ông Minh với nạn nhân sống gần nhau, thường ngày vẫn qua lại và chưa hề xảy ra xích mích gì. Ông An và ông Minh là bạn hàng xóm rất thân với nhau.

Hiện Công an TP Huế đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Hoàng Văn Minh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông An.