Mâu thuẫn “trẻ con”, một học sinh bị chém lìa tay

Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT công an quận 10 cho biết đã tạm giữ Trần Văn Đạt (17 tuổi, ngụ phường 9, quận 10), nghi can dùng mã tấu chém em H.M.N. (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An, quận 10) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, Trần Chí Hải (18 tuổi) gọi điện hẹn gặp Đạt đến cổng trường Sương Nguyệt Ánh (phường 3 quận 10) để giải quyết mâu thuẫn. Lo bị nhóm của Đạt “xử đẹp” nên Hải đã nhờ anh Huỳnh Thanh Quang (23 tuổi, cùng ngụ quận 10) đi cùng. Lúc này N. và một người bạn khác xin đi cùng.

Đến điểm hẹn, nhóm của anh Quang bị Đạt cùng Lằn, Lộc và Thống (chưa rõ lai lịch) chạy đến rút mã tấu giấu sẵn trong người ra đuổi đánh, chém Hải, thấy vậy Hải và Quang điều khiển xe gắn máy bỏ chạy. N. cùng bạn cũng thao chạy nhưng ra đến đầu hẻm thì xe máy của N. va vào một chiếc xe máy khác đang dừng bên đường nên ngã nhào xuống đường.

N. bị xe máy đè lên người, đúng lúc này Đạt cùng đồng bọn lao đến chém N. gục tại chỗ. Sau khi nhóm của Đạt rời khỏi, người dân đưa Nhựt đến bệnh viện Chợ Rẩy cấp cứu trong tình trạng bị đứt gần lìa cổ tay trái và nhiều thương tích khác.

Sau khi bị bắt, Đạt khai nhận mâu thuẫn ban đầu là do bạn của Đạt chửi Hải và bị Hải khiêu khích đánh nhau. Do vậy, Đạt đứng ra thay bạn giải quyết mâu thuẫn theo cách “luật giang hồ”. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.

Điều đáng nói, khi vụ án này chưa kịp “lắng xuống” thì một vụ án tương tự đã xảy ra vào ngày 30/3 tại trước trường THPT Diên Hồng (số 11 Thành Thái, quận 10). Nguyên nhân của vụ hỗn chiếc giữa hai nhóm học sinh này được xác định xuất phát từ việc “nhìn đểu”.

Cụ thể, khoảng 16h chiều 30/3, Phạm Nguyễn Đình Lâm cùng với Dương Văn Hòa (tự “Chảy Anh”) và Dương Văn Thuần (tự “Chảy Em”, đều từ 16 đến 18 tuổi, cùng ngụ quận 10) đưa bạn gái của Thuần đi học ở trường THPT Nguyễn Khuyến (số 50 Thành Thái). Đến cổng trường, nhóm này giáp mặt với Phạm Ngọc Lâm (15 tuổi, ngụ 10) và 4 học sinh khác.

Cho rằng bị nhóm Lâm nhìn đểu, nhóm Thuần xông vào đánh một người trong nhóm của Lâm. Bị tấn công bất ngờ, Phạm Ngọc Lâm rút dao đâm vào cổ và tay Hòa. Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã can ngăn kịp thời và đưa học sinh bị thương đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Hòa được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật vết thương vùng cổ, hiện vẫn đang thở qua ống trợ khí thực quản.

Hiện công an quận 10 đang làm rõ các vụ án trên.

Theo Trung Kiên (Dân trí)