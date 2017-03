Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đâm chết bạn

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh vừa nhận bàn giao từ Công an TP Hạ Long đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 10-1, Nguyễn Quang Dũng (SN 1986, trú tại phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xuống nhà Nguyễn Anh Tuấn tại phòng B515, khu tập thể nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (thuộc địa phận huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) để chơi và ăn nhậu. Tại đây, trong lúc lời ra tiếng vào, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Tuấn bất ngờ dùng dao đâm một nhát chí mạng vào tim của Dũng khiến Dũng gục ngay tại chỗ.



Ngay khi xảy ra vụ việc, Dũng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng do vết thương quá nặng Dũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.