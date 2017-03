Mâu thuẫn trong đám cưới, rút dao đâm chết người

Chiều 12-11, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay vừa tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với nghi can dùng dao đâm chết một người vì mâu thuẫn trong đám cưới.

Nghi can bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra là Hồ Văn Tâm (SN 1995, ngụ thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Trước đó, trong một đám cưới ở thôn Bình Hiệp, nghi can có mâu thuẫn với hai thanh niên khác là Trần Tùng (SN 1995) và Nguyễn Trường Sang (SN 1983, cùng ngụ địa phương).



Hung khí gây án. (Ảnh CQĐT cung cấp)

Sau khi lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát, Tâm đã rút dao thủ sẵn trong người lao đến tấn công vào hai thanh niên có mâu thuẫn với mình. Hậu quả, Sang và Tùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an huyện Thăng Bình đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một dao bấm nghi là của Tâm dùng để đâm hai nạn nhân.

Đến chiều tối 11-11, do vết thương quá nặng nên Nguyễn Trường Sang đã tử vong. Cơ quan pháp y đã khám nghiệm thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam nghi can Tâm. Tại cơ quan điều tra, nghi can đã thừa nhận hành vi gây án.

Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho hay ban đầu hai nạn nhân nhập viện nên chỉ khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với Hồ Văn Tâm. Tuy nhiên, diễn biến mới là nạn nhân đã tử vong nên sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan công an huyện sẽ phối hợp với VKS huyện tiến hành truy tố về hành vi “giết người” đối với nghi can Hồ Văn Tâm.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.