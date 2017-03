Mâu thuẫn trong quán ốc, hai cô gái bị bắn 5 phát đạn bi

Theo ĐỨC THANH (TTO)



Ngày 19-8, Công an phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao 4 nghi can Nguyễn Việt Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hạnh (26 tuổi), Vũ Duy Khương (33 tuổi) và Vũ Duy Khuâng (26 tuổi, em ruột Khương, cả 4 cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng súng, mã tấu… gây rối trật tự rạng sáng cùng ngày.Những người dân sống gần hẻm 287, đường Nguyễn Xí, P.13, quận Bình Thạnh kể lại, khoảng 3g sáng cùng ngày nghe tiếng hò hét, đập phá và tiếng súng nổ, một số thanh niên cầm mã tấu, súng, kiếm đuổi đánh một nhóm thanh niên khác. Một thanh niên cầm súng bắn thẳng vào hai cô gái.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường, nhưng 4 thanh niên kể trên vẫn hung hãn cầm mã tấu, kiếm Nhật đuổi đánh hai nạn nhân nữ. Lực lượng cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo mới buộc các đối tượng trên buông vũ khí đầu hàng để giải cứu hai nạn nhân.Thượng tá Trần Minh Thường phó trưởng công an quận Bình Thạnh, xác nhận, khẩu súng mà nhóm thanh niên sử dụng bắn 2 cô gái là loại súng bắn đạn bi nên chỉ làm trầy da và tạo vết thương nhỏ, không nguy hại đến tính mạng.Công an đã thu giữ của nhóm thanh niên trên 2 khẩu súng loại bắn đạn bi, 20 viên đạn nằm trong ổ đạn, 3 cây mã tấu, kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay.Theo lời khai của hai nạn nhân nữ là chị P.T.T.D (27 tuổi, bị bắn 2 phát đạn) và chị N.T.T (26 tuổi, bị bắn ba phát đạn, cả hai cùng ngụ quận Bình Thạnh), nhóm bạn của hai chị đang ngồi ăn tại một quán ốc vỉa hè ở hẻm 287 thì xảy mâu thuẫn với nhóm thanh niên nêu trên. Sau đó, nhóm thanh niên trên đã rút súng, kiếm nhật, mã tấu, bình xịt hơi cay… ra truy sát.