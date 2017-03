Mâu thuẫn, vợ dùng khăn siết cổ chồng đến chết

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-2, tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Lượm, thường trú xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, An Giang.

Đối tượng Nở tại cơ quan công an. Thông tin ban đầu xác định, vào thời điểm trên, anh Phan Văn Lượm đi uống rượu say, về nhà đã xảy ra mâu thuẫn với Ngụy Thị Nở. Trong khi xô xát, Nở đã dùng khăn siết cổ chồng đến tử vong. Sau khi gây án, Nở đã đến Công an xã Khánh Bình tự thú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo Lê Tùng (Dân trí)