Mâu thuẫn với chủ quán, nhân viên nữ massage châm xăng đốt phòng

Theo đó, vào lúc 13h ngày 27/8, tại phòng 31, khu Massage khách sạn đường Sắt, đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nhân viên mâu thuẫn với chủ quán nên đã dùng xăng phóng hỏa gây cháy.



Vào thời gian và địa điểm nói trên, Nguyễn Thị Dương (SN 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam, trú tại 216/3 đường Bùi Thị Xuân) do có mâu thuẫn với anh Cao Xuân Tiếp, là chủ cơ sở massage. Trong cơn thịnh nộ, Dương đã dùng 1 lít xăng vào phòng Vip1 phóng hỏa gây cháy.



Mọi người có mặt đã bị một phen hoảng loạn. Rất may, nhân viên của quán kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy. Sau khi phóng hỏa, Dương đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.



Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.





