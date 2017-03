Mâu thuẫn với em, đâm chết anh

Khoảng 11h ngày 1-6, do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Văn Quang (SN 1965) và anh Hoàng Văn Thi, đều trú tại xã Diền Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã to tiếng cãi nhau.

Thấy vậy, ông Hoàng Văn Thủ (SN 1958), là anh trai của Hoàng Văn Thi (trú cùng xã) vội chạy đến can ngăn hai bên. Nhưng Hoàng Văn Quang bất ngờ dùng dao đâm 1 nhát vào ngực ông Thủ. Do bị thương quá nặng nên ông Thủ tử vong tại chỗ.

Ngày 2-6, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Hoàng Văn Quang để lập hồ sơ đưa xử lý trước pháp luật.

Theo Đăng Mạnh (ANTĐ)