Mâu thuẫn với vợ, chém chết bốn người

(PL)- Chiều 23-8, Đại tá Lê Văn Duy - Trưởng Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) xác nhận sau vài tiếng đồng hồ truy bắt, công an huyện đã bắt được Vũ Văn Đản (39 tuổi), nghi can gây ra vụ thảm sát khiến bốn người chết và một người bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Đản đi ăn giỗ tại nhà một người quen. Sau khi uống rượu, Đản trở về nhà ở thôn Phú Tân (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Đản hai tay cầm dao rựa lớn tiếng đòi giết vợ con. Hoảng hốt, vợ Đản đã ôm con bỏ chạy qua nhà hàng xóm. Điên tiết, Đản chạy sang rẫy nhà ông Đặng Đình Vấn, bắt gặp ông đang phun thuốc sâu, Đản vung dao chém ông Vấn chết tại chỗ. Đản tiếp tục rượt chém chị Nguyễn Thị Liên, người mới lên Chư Prông làm thuê khiến chị tử vong. Ngoài hai nạn nhân trên, Đản tiếp tục chém thêm ba người khác bị thương rất nặng. Các nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng hai người đã tử vong là chị Lê Thị Thơm (em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (chín tuổi, con chị Thơm). Chứng kiến sự việc, có người chạy ra tri hô: “Đản hai tay cầm hai dao, gặp ai chém nấy”.



Người dân địa phương tụ tập tại hiện trường.





Công an ghi nhận lời khai các nhân chứng. Ảnh: ĐD Ngay khi biết chuyện, hàng trăm thanh niên với dao, gậy gộc trên tay đã truy tìm hung thủ. Cùng lúc, công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường truy tìm. Đến hơn 17 giờ, có người nhìn thấy Đản cầm hai con dao từ rẫy cà phê chạy ra quốc lộ 14 lập tức báo công an. Lập tức, lực lượng truy bắt gồm công an và người dân đã đến nơi bao vây, khống chế, bắt giữ đối tượng. Theo người dân địa phương, Đản có vợ, hai con trai, trước đây Đản nghiện rượu nhưng hai năm nay đã cai nghiện. Thường ngày Đản đi làm thuê trong vùng, tính tình trầm lặng, ít nói nhưng người dân vẫn thường nghe phản ánh Đản hay đánh vợ. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai nghi can. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phạm Thành Tây (37 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.Trước đó, rạng sáng 21-8, cả xóm nghe tiếng la thất thanh từ nhà bà Lê Thị Gái (ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), người ở gần nhà Tây. Mọi người đến thì phát hiện bà Gái nằm bất động với nhiều vết chém trên người. Cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Thành (chồng bà Gái) cũng bị chém vào đầu. Trong nhà, chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (con bà Gái và ông Thành đang mang thai tháng thứ tám) bị chém đứt gân chân. Mọi người dân đưa vợ chồng bà Gái và chị Châu đến BV huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, bà Gái đã tử vong ngay sau đó. Theo anh Bình (chồng chị Châu), gia đình anh không có mâu thuẫn gì với Tây nên khi xảy ra sự việc ai cũng bất ngờ. Tây có dấu hiệu tâm thần từ trước đến nay và chỉ ở quanh quẩn trong nhà bên cạnh bà mẹ già trên 80 tuổi.

LỮ QUỲNH LOAN - ĐẠI DŨNG