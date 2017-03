Mẫu thuẫn với vợ hờ, nổ mìn tự sát

Sáng 7-5, Công an huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ vụ nổ mìn xảy ra đêm 5-5 tại nhà chị Lê Thị Thúy Hợp (SN 1989) ở thôn 9, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Khám nghiệm hiện trường đã thu giữ được một số vật chứng ban đầu cho thấy Nguyễn Văn Ngọc (SN 1973) ở khu dân cư Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên đã tự kích nổ mìn tự sát. Ngọc là người đã sống như vợ chồng với chị Hợp thời gian qua trong ngôi nhà ở thôn 9, xã Liên Khê.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 5-5, những người dân thôn 9, xã Liên Khê bỗng nghe tiếng nổ lộng óc phát ra từ căn nhà cấp 4 của chị Lê Thị Thúy Hợp. Khi mọi người trong xóm chạy đến thì bàng hoàng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: xác một người đàn ông nằm gục trong vũng máu, nhiều phần thi thể bắn tung tóe khắp nhà…

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng làm rõ nạn nhân là Nguyễn Văn Ngọc, chồng hờ của chị Hợp.

Theo chị Hợp, tháng 12-2011, chị có quen với Nguyễn Văn Ngọc (lúc đó đã có vợ) là thợ khoan đá cho một cơ sở khai thác đá ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, cả hai người đã có quan hệ yêu đương rồi sống với nhau như vợ chồng.

Gần đây, 2 người đã chung tiền xây dựng một căn nhà cấp 4 trên phần đất của chị gái chị Hợp ở thôn 9, xã Liên Khê. Đến giữa tháng 4-2012, cả 2 cùng dọn về sốngchung tại ngôi nhà mới nhưng cũng từ đó đã phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí, Ngọc nhiều lần đe dọa chị Hợp là "cả hai sẽ chết cùng nhau".

Đến 19 giờ 30 phút ngày 5-5, Ngọc đi làm về và 2 người tiếp tục cãi vã nhau trong bữa cơm tối. Chị Hợp đi "cầu cứu" chị gái là chị Lê Thị Hương và anh trai là anh Lê Văn Bình, cùng ở thôn 9, xã Liên Khê đến can thiệp. Tuy nhiên, Ngọc vẫn tiếp tục chửi mắng rồi tát chị Hợp. Nghe thấy to tiếng, anh Cù Văn Bình (anh họ chị Hợp), nhà ở gần đó cũng chạy sang để khuyên can.

Không chịu nghe lời khuyên nhủ của mọi người, Ngọc còn còn tỏ ra hung hãn hơn, vơ dây và phích điện chuẩn bị từ trước, cắm vào ổ điện kích nổ quả mìn tự tạo. Nhìn thấy hành động nguy hiểm của Ngọc, chị Hợp và chị Hương nhanh chân chạy ra ngoài nên thoát chết. 2 anh Tâm và Bình ngồi ở phía trong giường nên bị xây xát nhẹ. Riêng Ngọc đã thiệt mạng tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.