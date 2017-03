Máy bay của bầu Đức về đến sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Cao Duy Thịnh, Trưởng đại diện của Hoàng Anh Gia Lai tại TP.HCM, cho biết chiếc máy bay hạ xuống sân bay nội địa vào lúc 13 giờ 15, trễ mất hai ngày do thời tiết xấu. Do về đúng thời điểm cuối tuần nên đầu tuần tới chiếc máy bay mới được làm thủ tục kiểm tra tại hải quan. Sau đó, chiếc máy bay sẽ được xóa đăng ký bên Mỹ và đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam. Kế tiếp, máy bay này còn phải qua một đợt sát hạch của Cơ quan Quản lý an toàn bay và hoàn tất thủ tục xin phép mới có thể cất cánh lên bầu trời Việt Nam.

Ông Thịnh cũng cho biết trong hai tuần đầu, các phi công người Mỹ sẽ đảm nhận việc điều khiển. Sau đó, Công ty Dịch vụ hàng không miền Nam (VASCO) sẽ cử hai phi công người Việt sang Mỹ học để lái chiếc Beechcraft King Air 350 trong vòng hai tuần.

Chiếc máy bay trên hiện đang đậu trong sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi làm xong thủ tục hải quan, máy bay sẽ được đưa về bãi riêng của VASCO.