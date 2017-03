Máy bay dừng khẩn cấp vì bợm nhậu!

Cụm cảng hàng không miền Nam cho biết đã lập biên bản và giao Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xử lý Lương Văn Mẫn (30 tuổi) vì hành vi vượt tường rào an ninh sân bay Buôn Ma Thuột uy hiếp an toàn bay.

Theo biên bản, lúc 18g20 ngày 14-10, khi máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN 1600 của Vietnam Airlines bay chặng Buôn Ma Thuột - Hà Nội đang lăn bánh ra đường băng chuẩn bị cất cánh thì tổ lái phát hiện có một người chạy băng ngang trước đầu máy bay.



Tổ lái lập tức dừng máy bay và báo cáo an ninh sân bay tạm giữ người này. Máy bay sau đó phải quay vào sân đậu để kiểm tra an toàn. Chuyến bay phải dời đến 19g35 cùng ngày mới cất cánh.



Theo an ninh sân bay, khi vượt rào vào sân bay, Mẫn đã có hơi men và không tỉnh táo.



Theo LÊ NAM (TTO)