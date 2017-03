Mây mưa trong phòng bị đục lỗ, khách ham vui méo mặt!

Vì ngại ngùng, xấu hổ nên khách chẳng dám đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc. Do vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trấn lột khách mua dâm.

Các đối tượng trong băng nhóm chuyên gài bẫy khách mua dâm đang bị tạm giữ

Căn phòng trọ bí ẩn

Nơi mà các đối tượng này thuê trọ là một căn phòng ẩm thấp, tối tăm nằm sâu trong một khu nhà trọ ở KP Hưng Lộc, phường Hưng Định, TX Thuận An. Sau khi nghiên cứu địa hình, biết căn phòng này không có người thuê từ sau tết, chúng quyết định thuê trọ để làm nơi hoạt động. Thỉnh thoảng, người dân thấy một cô gái trong nhóm với vẻ hớn hở khi dẫn về phòng trọ một người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi phòng thì thấy ông nào cũng lấm lét, cúi gằm mặt mà bước nhanh.

Những thông tin về sự bất thường của phòng trọ này đã được người dân trình báo, Công an TX Thuận An lên kế hoạch nhằm làm rõ những bí ẩn bên trong.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 28-2, các trinh sát Công an TX Thuận An bất ngờ ập vào bắt quả tang một người đàn ông đang cùng một gái mại dâm hành lạc trong căn phòng trên. Điều đáng nói là lúc ấy ở dưới gầm giường có một đối tượng chui qua lỗ vách đã đục sẵn vừa lấy tiền trong bóp và điện thoại của khách mua dâm. Khi đối tượng này đang định tẩu thoát thì bị bắt quả tang.

Qua kiểm tra, số tiền mà hắn lấy được là 3,4 triệu đồng và chiếc điện thoại. Cô gái bán dâm cũng bị bắt giữ ngay cùng với 3 đối tượng khác. Ngay sau đó, các đối tượng trên đã được đưa về Công an TX Thuận An làm việc. Khi tra tay vào còng, cả bọn chúng đều hết sức bất ngờ.

“Gài bẫy” khách mua dâm

Đối tượng bị bắt quả tang khi lấy tiền và điện thoại của khách là Nguyễn Hữu Quang (tự Lượm), (SN 1988), ngụ quận 9, TP HCM. Đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm, tạo điều kiện cho đồng bọn lấy trộm tài sản là Huỳnh Thị Lan Phương (SN 1990), quê Khánh Hòa. Ngoài ra, còn có 3 đối tượng khác trong nhóm này cũng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, gồm: Nguyễn Thị Mộng Tuyến (SN 1985), quê Đồng Nai; Giáp Văn Phi (SN 1962), quê Long An và Nguyễn Ngọc Định (tự Tâm, SN 1967), ngụ Quận 3, TP HCM.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Tuyến đóng vai chủ nhà trọ để thu tiền phòng của khách, mỗi lần là 50.000 đồng; Phi và Định cùng với Quang phân công nhau lấy trộm tài sản.

Chúng khai nhận hoạt động dưới sự điều khiển của gã cầm đầu tên Thoòng (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Trong đường dây này còn có 2 gái mại dâm khác tên Huyền và Kim nhưng hiện cả 3 đối tượng này đã bỏ trốn.

Theo lời khai của bọn chúng, hàng ngày 3 gái mại dâm là Kim, Huyền và Phương tìm cách tiếp cận các ông chạy xe máy trên đường. Khi có người cho quá giang, chúng sẽ tâm tình than thở rằng bị chồng ruồng bỏ, không trả nổi tiền thuê phòng trọ khi đã đến hạn. Khi thấy các ông anh mềm lòng, em ngỏ ý sẵn sàng “hiến thân” chỉ lấy đủ khoản tiền thuê phòng trọ, với mức giá là 200.000 đồng cho mỗi lần quan hệ.

Thấy cô gái ăn nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, cứ tưởng là gặp “gái ngoan” đang lâm cảnh ngộ ngặt nghèo; khiến cho các ông dễ dàng mắc bẫy. Khi khách đồng ý về phòng trọ hành lạc thì Phi, Định hoặc Quang sẽ lén chui qua lỗ tường đã đục sẵn và lấy hết tiền bạc, điện thoại của khách.

Khoảng một giờ trước đó, một khách đã bị gái mại dâm tên Huyền dụ dỗ đưa về đây hành lạc, người này bị Quang móc túi lấy 1,2 triệu đồng.

Các đối tượng cũng khai nhận: Cho đến khi bị bắt quả tang, bọn chúng đã thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ và cũng vì e ngại nên những nạn nhân đã không đến công an địa phương để trình báo sự việc.

Đây cũng là bài học cảnh giác cho những ông “hám của lạ”, ham vui để rồi dễ dàng sập bẫy. Hiện Công an TX Thuận An đang tiến hành truy bắt 3 đối tượng còn lại trong băng nhóm này.

Thông qua bài viết này, Công an TX Thuận An kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng trên hãy liên hệ với Công an TX Thuận An, gặp Điều tra viên Bùi Ngô Hữu Phúc theo số điện thoại: 0913.737.648 để cung cấp thông tin.