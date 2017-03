Mẹ bán con trai 2 tháng tuổi 15 triệu rồi báo mất tích

Nguyễn Thị Hà tại cơ quan công an huyện Đô Lương - Ảnh: Cảnh Phúc



Theo CẢNH PHÚC (TTO)



Chiều 28-10, thông tin từ Cơ quan công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú xã Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về hành vi “mua bán trẻ em”. Đứa trẻ bị Hà bán là bé L.K.H. - hơn 2 tháng tuổi, con đẻ của Hà.Trước đó, sáng 23-10, Hà lên công an địa phương trình báo việc bé H. bị mất tích bí ẩn. Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra.Sau một ngày rà soát, thu thập thông tin, chứng cứ, các điều tra viên thấy việc cháu H. bị bắt cóc có nhiều điểm nghi vấn nên đã triệu tập Hà để làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Hà khai do sợ nuôi con vất vả nên đã tìm mối bán con cho người khác.Gần đây cháu H. bị ốm nên được Hà đưa đi khám ở TP Vinh. Tại đây, Hà gặp một người phụ nữ tên Hiền và nói mình đang là sinh viên, lỡ có con nên phải về quê để sinh nở. Do đang học hành nên có ý định cho đứa con rồi xin số điện thoại nhờ Hiền tìm người cần cháu bé.Ngày 21-10, Hà liên lạc với Hiền và được Hiền giới thiệu hai vợ chồng hiếm muộn ở Vinh đang có nguyện vọng tìm con nuôi. Sáng 23-10, sau khi giao cháu H. cho hai vợ chồng này và nhận 15 triệu đồng, Hà quay về trình báo với công an xã là con trai bị bắt cóc, mất tích không rõ nguyên nhân.Sau khi được “giải cứu”, cháu H. đã được trao trả về cho gia đình để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.Được biết, Hà kết hôn với anh L.V.H. (31 tuổi, làm nghề lái xe) được 4 năm nay và đã có với nhau một bé gái 3 tuổi. Mới đây vợ chồng Hà sinh thêm bé H..