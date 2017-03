Mẹ bé gái bị gia đình nam sinh dâm ô đánh nhập viện

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), chị Trương Thị Thi (36 tuổi, ở Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bức xúc kể lại: “Lúc 7h sáng ngày 24/8, tôi đang ở trong nhà thì nghe hàng xóm cãi nhau nên ra xem.

Vừa thấy tôi, bà Ngô Thị Lai là mẹ Phận (đối tượng mà chị Thi tố cáo dâm ô con mình) và bà Dinh (dì ruột Phận) quay sang chửi tôi và sau đó xông vào đánh tôi túi bụi. Họ túm tóc, bẻ cổ đến khi tôi ngã xuống đất và ngất xỉu thì họ mới ra về.

Chị Trương Thị Thi (mẹ cháu Tr.) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện do bị gia đình Nguyễn Văn Phận đánh

Lúc này chồng chị Thi đi làm không có ở nhà nên chị được hàng xóm đưa vào bệnh viện Minh Thiện (TP Tam Kỳ) cấp cứu. Hiện cả người chị Thi vẫn còn đau ê ẩm, nặng nhất là vùng cổ và đầu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình chị Thi đã nhận được những lời “cảnh báo” của bà Lai sẽ “xử lý” nếu không rút đơn khiếu nại con trai bà là Nguyễn Văn Phận về tội dâm ô với con gái mới 4 tuổi của chị.

Theo hồ sơ, vụ việc con gái chị Thi bị Nguyễn Văn Phận dâm ô như sau: Khoảng 16h30 ngày 7/2/2013, cháu B.K.Tr. (4 tuổi) con gái của vợ chồng anh Bùi Thanh Thái (41 tuổi) và Trương Thị Thi (36 tuổi) đến nhà Nguyễn Văn Phận (17 tuổi, đang học tại một Trường THPT ở TP HCM) ở cạnh nhà chơi.

Tại đây Nguyễn Văn Phận đã có hành vi dâm ô với cháu Tr. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phận chỉ thừa nhận hành vi dâm ô với cháu Tr.

Sự việc đã được Trung tâm Pháp y Quảng Nam giám định thương tích kết luận cháu Tr. như sau: Âm hộ mép ngoài bên phải xây xát nhẹ, nề đỏ. Màng trinh còn nguyên vẹn, không rách...

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình có kết luận điều tra khẳng định Nguyễn Văn Phận đã thực hiện hành vi dâm ô trẻ em nhưng cho rằng do Phận sinh ngày 14/8/1996 chưa đủ tuổi thành niên nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “dâm ô đối với trẻ em”. Do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ “dâm ô đối với trẻ em” với lý do Nguyễn Văn Phận chưa đủ tuổi thành niên nên không cấu thành tội phạm và chỉ bị xử phạt hành chính có 375.000 đồng.

Trong lần tiếp xúc với chúng tôi tại nhà, cháu Tr. thấy người lạ và tỏ ra rất sợ hãi

Không đồng ý với kết luận không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, gia đình anh Thái đã có đơn khiếu nại lên Viện KSND huyện Thăng Bình. Thế nhưng, Viện KSND huyện Thăng Bình vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT.

Quá bức xúc, vợ chồng anh Thái tiếp tục có đơn khiếu nại lên Viện KSND và Công an tỉnh Quảng Nam. Ngày 26/7, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định kết luận: Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ do Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình thu thập và các tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, đối chiếu với các qui định của pháp luật, Viện KSND tỉnh nhận thấy việc điều tra, thu thập chứng cứ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình chưa đầy đủ, chưa toàn diện, như việc thu thập vật chứng không được tiến hành kịp thời; lời khai người biết việc, việc đối chất chưa được tiến hành; lời khai của Nguyễn Văn Phận còn sơ sài chưa phù hợp với thương tích của cháu Tr. dẫn đến việc xử lý vụ việc chưa triệt để.

Do đó, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định bác quyết định giải quyết khiếu nại số 3 ngày 29/3 của Viện KSND huyện Thăng Bình cùng quan điểm với cơ quan điều tra; Yêu cầu Viện KSND huyện Thăng Bình ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 18 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình tiến hành điều tra thu thập chứng cứ một cách toàn diện đầy đủ để xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng quy định.

Chị Thi cho biết, từ khi Viện KSND tỉnh Quảng Nam có quyết định yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi dâm ô trẻ em của Nguyễn Văn Phận thì gia đình đối tượng này thường xuyên có hành động dọa nạt, gây gổ, thách đố. "Mong rằng các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ sự việc để trả lại công bằng cho con mình và bảo vệ gia đình chúng tôi" - bố cháu Tr., anh Bùi Thanh Thái nói.

Theo Công Bính (Dân trí)