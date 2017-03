Mẹ con đi SH tử vong:Gia đình không viết đơn khiếu nại

Sau khi Công an tỉnh Thái Bình có kết luận điều tra về cái chết của người mẹ chở con trên xe SH tử vong do tai nạn giao thông thì trên mạng xuất hiện đơn khiếu nại được cho là của gia đình nạn nhân.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mẹ chở con bằng xe SH được phát hiện tử vong tại Km 89+700, quốc lộ 39 (địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình), ngay khi Công an tỉnh Thái Bình công bố kết luận điều tra nguyên nhân vụ việc là do tai nạn giao thông, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện lá đơn khiếu nại kết quả điều tra của Công an tỉnh Thái Bình về vụ việc.



Hiện trường vụ việc.

Lá đơn khiếu nại ghi rõ người làm đơn là ông Nguyễn Văn Rĩnh (67 tuổi, thôn Chính, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, Thái Bình), là cha ruột chị Nguyễn Thị Cúc, nạn nhân của vụ việc. Lá đơn đánh máy, phía dưới có chữ ký tay.

Nội dung lá đơn khiếu nại kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình và mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại vụ án. Ngay khi lá đơn này xuất hiện trên mạng xã hội Facebook đã gây nên những tranh luận về vụ việc.

Sáng 14-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Rĩnh khẳng định: “Tôi và gia đình không làm đơn khiếu nại như thế. Vụ việc đã được Công an tỉnh Thái Bình kết luận xác định nguyên nhân vụ việc nên gia đình không viết đơn khiếu nại gì nữa. Đơn đó là những người trên mạng tự nghĩ ra, gia đình không liên quan”.

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình chưa nhận được đơn khiếu nại của gia đình chị Cúc về vụ việc này.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, trong buổi họp báo sáng 9-11 tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết: "Nguyên nhân khiến chị Nguyễn Thị Cúc (27 tuổi, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình) tử vong trên làn đường xe thô sơ bên phải, cạnh đó có con trai là bé Lê Anh T. (tám tuổi) bị thương ở vùng cổ, trên quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình là do tai nạn giao thông".