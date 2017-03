Mẹ cùng hai con chết bất thường trong nhà kín

Ngày 26/12, Công an huyện Can Lộc cho biết: 3 nạn nhân chết thảm tại xóm Hương Đình, xã Quang Lộc gồm vợ chồng anh Trần Thọ Vũ (26 tuổi) - Nguyễn Thị Thảo (24 tuổi) và mẹ anh Vũ là bà Thân Thị Phượng (53 tuổi).

Nguồn tin bước đầu cho hay, do chị Thảo mới sinh con trai nhỏ được 3 ngày (sinh ngày 23/12) và mới đưa về nhà được 2 hôm nên bà Phượng sang ngủ cùng để trông cháu. Đến gần 8h sáng 26/12, không thấy bà Phượng về nhà nên ông Trần Hữu Đức (57 tuổi), chồng bà Phượng sang nhà con trai gọi vợ. Gọi mãi không thấy ai trả lời, ông Đức tới cửa sổ cạy cửa thì thấy cả 3 người nằm bất động trong phòng. Hoảng hốt, ông Đức nhờ hàng xóm phá cửa xông vào thì thấy cả vợ và 2 con đều đã tử vong; riêng cháu bé 3 ngày tuổi may mắn sống sót, đang nằm thoi thóp trong lòng mẹ.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến ông Đức như chết lặng.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, Công an huyện Can Lộc và Phòng Pháp y Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng tới hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.



Rất đông người dân hoảng hốt kéo đến nhà anh Vũ sau khi nghe tin dữ.

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân đột tử của 3 người này nhưng theo nguồn tin ban đầu, có khả năng 3 người chết ngạt vì đêm ngủ đã sưởi than trong phòng kín.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Văn Dũng (Dân trí)