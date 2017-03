Mê đá gà, công nhân biến thành kẻ trộm

Ngày 20/8, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã làm thủ tục trao trả tài sản bị mất trộm là chiếc xe mô tô Sirius cho anh Phạm Hữu Trung (ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên).

Chiếc xe này đã bị băng nhóm Nguyễn Hoàng Thuận (18 tuổi, xã Thạnh Bình, Tân Biên), Trừ Hoàng Thông (18 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc, Tân Biên) và Nguyễn Văn Hận (21 tuổi, ngụ xã Tân Lập, Tân Biên) lấy cắp vào đầu tháng 8.

Công an huyện Tân Biên trao trả xe cho anh Trung

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Tân Biên phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản để lấy tiền đánh bạc bằng hình thức đá gà. Không để chúng nhởn nhơ gây án, Công an huyện đã lập kế hoạch triệt phá.

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 14/8, Công an huyện Tân Biên đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Thuận đang giao dịch bán một chiếc xe mô tô Sirius. Sau khi bắt quả tang, đối tượng đã khai nhận chiếc xe này vừa bị chúng lấy cắp vào ngày 13/8 tại khu vực ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

3 đối tượng Thông, Hận và Thuận tại cơ quan điều tra

Qua quá trình khai thác đối tượng, Công an huyện Tân Biên đã lần ra các đồng phạm của Thuận và tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trừ Hoàng Thông và Nguyễn Văn Hận. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 2 xe mô tô và nhiều tang vật gây án khác như dao Thái lan, đoản bẻ khóa…

Theo lời khai của đối tượng, hàng ngày sau khi Thuận và Thông đi cạo mủ cao su xong thì đến rủ Hận cùng nhau bàn cách đi trộm xe. Thông và Hận có nhiệm vụ chở Thuận đi loanh quanh các đường quốc lộ, thấy xe mô tô để ven đường hay để trước các tiệm Internet, không người trông giữ… thì chúng ra tay trộm xe. Với thủ đoạn như trên, ban đầu chúng khai nhận thực hiện 3 vụ trộm ở huyện Tân Biên.

Theo Tuyết Nhung – Tùng Nguyên (Dân trí)