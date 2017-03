Mẹ đau lòng phát hiện con trai chết trong tư thế treo cổ

Lúc đó, người dân chạy đến phát hiện anh anh TVM (28 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) trong tư thế treo cổ lên cây. Mẹ anh M. đứng gần đó khóc, kêu cứu. Người dân liền đưa anh M. xuống và đưa anh đến Trạm Y tế xã Kỳ Sơn để cấp cứu nhưng anh M. đã tử vong trước đó.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Kỳ Sơn, cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, báo Công an huyện Tân Kỳ đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc".

Theo người thân cho biết, tối 22-5, anh M. ra nhà anh trai ở xóm Minh Sơn (xã Kỳ Sơn) chơi, đến sáng ngày hôm sau thì mất tích nên gia đình huy động mọi người đi tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, mẹ của anh M. đã đau lòng chứng kiến cảnh anh chết trong tư thế treo cổ trên.