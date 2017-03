Mẹ đi vắng, con rủ bạn về nhà trộm 2 lượng vàng

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 6-9 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ĐVN (17 tuổi) về tội trộm cắp tài sản, VQH (16 tuổi), Nguyễn Thị Xoi và Lý Tổ Quyền về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Các bị cáo đều ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Cũng liên quan đến vụ án trên, đối với Hỷ Anh Tr. (14 tuổi) và H.K.Ph. (16 tuổi) mặc dù có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng không bị khởi tố. Nguyên nhân là do Tr. và Ph. chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10 giờ ngày 24-4, Hỷ Anh Tr. rủ ĐVN, VQH và H.K.Ph. đến nhà mình ở ấp Thuận An, xã Sông Thao (huyện Trảng Bom). Lợi dụng lúc bà Trần Thị Mùi (mẹ của Tr.) đi vắng, Tr. rủ N. cùng tham gia trộm cắp tài sản của gia đình mình.

N. đồng ý rồi cùng với Tr. đi lấy cây thang tre trèo lên trần nhà dỡ la phông khu vực phòng ngủ của bà Mùi đột nhập vào phòng trộm hai miếng vàng hình chữ nhật.

Sau đó, Tr. hai lần đưa vàng cho H. đem bán. Đem bán xong Tr. và H. chia tiền cho những người liên quan gồm N., Ph., bà Xoi và Lý Tổ Quyền. Bà Xoi và Quyền đều biết H. đem tài sản trộm cắp đi bán nhưng vẫn đồng ý giúp sức, còn nhận tiền chia chác nên cũng chịu tội cùng.

Sau khi bị mất tài sản, ngày 4-5, Tr. về nhà đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Bà Mùi đã làm đơn tố cáo Tr. đến Công an xã Sông Thao. Công an xã Sông Thao đã lập hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Trảng Bom.

Ngày 26-8, VKSND huyện Trảng Bom đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đối với các bị can trên.