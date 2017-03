Mê game, năm chú nhóc cướp taxi

NHỮNG VỤ CƯỚP TRONG ĐÊM

Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5-2012, trên các tuyến đường nội bộ KCN Biên Hòa I (thuộc địa bàn phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các tài xế taxi. Với thủ đoạn dùng điện thoại gọi đến tổng đài các hãng taxi vào đêm khuya, khi tài xế lái xe đến đón sẽ có từ hai đến năm đối tượng lên xe. Sau đó chúng điều tài xế chạy đến đoạn đường vắng rồi sử dụng dao khống chế cướp tiền, điện thoại, đồng hồ, vàng...

Lộc, Toàn, Tú, Tuấn Anh, Tuấn



Điển hình một số vụ như: Vào khoảng 1 giờ ngày 4-4, anh Phạm Văn Tưởng (SN 1983) lái xe của hãng taxi Sài Gòn nhận tin báo từ tổng đài đến quán karaoke “2868” (ở khu phố 2, phường An Bình) đón khách. Anh Tưởng điều khiển xe đến nơi đón 4 thanh niên lên xe. Theo hướng chỉ dẫn của khách, anh Tưởng điều khiển xe đi ngang bãi đất trống đối diện Công ty hóa chất Tân Bình thuộc KCN Biên Hòa I. Bất ngờ, anh bị 4 đối tượng này dùng dao khống chế cướp 900.000 đồng và một điện thoại di động hiệu Nokia 1280.

Sau khi bị cướp tài sản, anh Tưởng đã đến trình báo tại Công an phường An Bình. Nhận thấy vụ cướp taxi có tính chất manh động, băng nhóm có tổ chức nên Công an TP. Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường An Bình điều tra truy xét. Trong lúc các trinh sát tiến hành tìm manh mối thì chỉ hai ngày sau lại xảy ra một vụ cướp taxi tương tự.

Lúc 23 giờ ngày 6-4, anh Phạm Khắc Sơn (SN 1970) là tài xế của hãng taxi Mai Linh nhận tin từ tổng đài đến đón 5 người khách tại cây xăng An Bình. Khi anh Sơn điều khiển xe đi ngang Công ty bột giặt Net ở KCN Biên Hòa I, bất ngờ bị các “vị khách quý” dùng dao khống chế cướp 1,4 triệu đồng, một điện thoại Nokia N72 và chiếc nhẫn vàng 18k 0,5 chỉ. Cũng với thủ đoạn trên, trong các ngày 8, 18, 21-4, bốn vụ cướp tài sản của tài xế taxi khác liên tiếp xảy ra tại KCN Biên Hòa 1.

SA LƯỚI SAU VỤ CƯỚP THỨ BẢY

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa đã khẩn trương lên kế hoạch đánh án. Hàng chục trinh sát chia thành nhiều nhóm tăng cường tuần tra, xuống địa bàn rà soát thông tin. Bất ngờ vụ cướp taxi thứ bảy lại xảy ra. Vào 0 giờ ngày 2-5, anh Nguyễn Văn Triến (SN 1974) nhận tin từ tổng đài của hãng taxi Mai Linh có khách đang chờ gần Công an phường An Bình. Anh Triến đến nơi đón ba người khách lên xe. Lúc đi đến đường số 3 KCN Biên Hòa I, anh bị các đối tượng sử dụng dao khống chế cướp 830.000 đồng, một ĐTDĐ hiệu Nokia C2, một nhẫn vàng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9-5, Công an TP. Biên Hòa đã có đủ chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây án, gồm: Trần Bảo Toàn (SN 1994, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1996, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Nguyễn Anh Tú (SN 1995, ngụ KP4 phường An Bình, TP. Biên Hòa), Trần Tuấn Anh (SN 1997) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1997) cùng ngụ khu phố 2, phường An Bình, TP. Biên Hòa.

Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận quen nhau qua mạng. Để có tiền chơi game, bọn chúng đã bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản của các tài xế xe taxi. Sau đó, chúng chuẩn bị dao, mã tấu và gọi đến tổng đài các hãng taxi. Nhằm tránh bị các tài xế nghi ngờ, nhóm này thường đến trước các quán bar, nhà hàng, điểm karaoke, quán cà phê rồi gọi cho tổng đài báo taxi đến đón. Trên đường đi, chúng điều tài xế vào khu vực vắng dùng hung khí khống chế cướp tài sản. Sau mỗi vụ cướp, chúng chia tiền rồi đi chơi game trắng đêm, đến khi hết tiền lại lên kế hoạch cướp taxi khác. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng này, công an đã thu giữ 3 dao Thái Lan, một ống tuýp sắt và một mã tấu tự chế.

Không loại trừ khả năng nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản khác. Qua Báo Công an TP, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đề nghị những người nào từng là nạn nhân của nhóm cướp này hãy đến Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP. Biên Hòa, hoặc gọi số 0913981617 gặp ĐTV Tuyến, để cung cấp thông tin. Liên quan đến nhóm cướp này còn có đối tượng tên Khoa đang bỏ trốn, nên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc làm cha mẹ trong việc quan tâm chăm sóc con cái đang ở lứa tuổi đến trường.



Theo MINH THẮNG (CATP)