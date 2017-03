Mê game online, nhóm “choai” rủ nhau đi trộm cắp

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông, Hà Nội phối hợp với CAP Phú Lương điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn, tạm giữ 4 đối tượng liên quan đề trong độ tuổi 9x.



Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà chị N.T.V (SN 1983, tạm trú ở tổ 18, phường Phú Lương, quận Hà Đông) lấy cắp nhiều tài sản có giá trị, trong đó có: 1 ĐTDĐ Iphone 4, 1 ĐTDĐ LG và 3 triệu đồng.



Qua điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Duy Thanh (SN 1996, ở tổ 17, phường Phú Lương); Nguyễn Đình Hưởng (sinh tháng 10-1996, ở tổ 20, phường Phú Lương) và Nguyễn Đình Thành (sinh tháng 7-1995, ở Cự Khê, Thanh Oai) liên quan đến vụ án này.



Qua vận động, ngày 10-10, 3 đối tượng trên cùng đồng bọn là Nguyễn Thiên Hùng (SN 1997, ở tổ 19, phường Phú Lương) đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, ngoài khai nhận trực tiếp gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên, các đối tượng còn thừa nhận: rạng sáng 9-10, nhóm này tiếp tục đột nhập nhà một hộ dân ở tổ 13, phường Phú Lương lấy trộm 2 ĐTDĐ, 500 nghìn đồng. Toàn bộ tang vật được các đối tượng mang đi tiêu thụ, rồi chia nhau.



Hiện CAQ Hà Đông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thành và Nguyễn Đình Thành, còn Nguyễn Đình Hưởng và Nguyễn Thiên Hùng do chưa đủ 16 tuổi nên đã lập hồ sơ, bàn giao cho gia đình quản lý.





Theo Tùng Lâm (ANTĐ)