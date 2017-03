Mẹ hoang tưởng nhốt 4 con suốt 5 ngày

Đại tá Phan Công Bình (Trưởng Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cho biết, chiều 23/4, lực lượng chức năng đã phá cửa, khống chế bà Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, ngụ xã Ân Hảo Tây) và giải cứu 4 con của bà này.



Suốt 5 ngày (từ 19 đến 23/4), bà Hoa chốt cửa nhốt các con (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) trong nhà. Bà "múa" câu liêm (loại dao móc có cán dài) đòi giết một trong 4 đứa trẻ.



Bất chấp khuyên can của gia đình và chính quyền địa phương, bà Hoa kiên quyết cố thủ. Thấy ai đến gần, bà ta giơ câu liêm dọa giết các con và cho rằng được “bề trên” phán phải giết một đứa. "Nhưng vì đứa nào cũng thương nên đang phân vân, chưa biết chọn đứa nào", bà Hoa nói trong tiếng khóc thét của 4 con.



25 chiến sĩ Công an huyện Hoài Ân được điều đến hiện trường. Họ vừa khuyên nhủ vừa tìm cách đột kích để khống chế bà Hoa. Khi được cảnh sát giải cứu, các con bà Hoa lả đi vì suốt mấy ngày không được ăn uống.



Hiện, bà Hoa bị đưa đi cưỡng bức chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần tỉnh. Các cháu nhỏ được giao về bên nội nuôi dưỡng, chăm sóc.



Hàng xóm cho hay năm ngoái chồng bà Hoa chết vì tai nạn giao thông, gia đình thuộc hộ nghèo. Bà này trước khi xảy ra sự việc cũng có những biểu hiện không bình thường. Gia đình bà có em trai bị tâm thần.





Theo Danh Toại (VNE)