Mẹ không đưa vàng trả nợ chơi game, con tự tử

Do không xin được 5 chỉ vàng trả nợ cho chủ tiệm game, một thanh niên đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Kiệt (28 tuổi), ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.