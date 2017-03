Mẻ lưới bắt gần 50 tên cướp

Cuối năm 2006 tình hình cướp giật có phương tiện nổi lên trên nhiều địa bàn của tỉnh An Giang như các huyện Phú Tân, Phú Châu, Chợ Mới và TP Long Xuyên. Trong đó có nhiều vụ cướp nghiêm trọng với số tài sản lên đến hơn 400 triệu đồng/vụ.

Những vụ "ăn bay" tiền tỉ

Ngày 21/11/2006, anh Trần Minh Tuấn (35 tuổi), là nhân viên của tiệm vàng Kim Ái ở phường 4, thị xã Cao Lãnh mang vàng sang TP Long Xuyên để trao đổi mua bán với tiệm vàng Phước Nguyên và tiệm vàng Hai Bòn ở phường Mỹ Long.

Sau khi nhận tiền ở tiệm Hai Bòn anh Tuấn ra về đến khu vực xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới thì bị hai thanh niên chạy xe gắn máy đi cùng chiều vượt lên giật chiếc túi xách có số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tiếp đó ngày 12/2/2007, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Ẩn (35 tuổi), ở xã Thới Lai, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ đến Công ty Đông lạnh Nam Việt (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên), nhận 400 triệu đồng tiền bán cá khi ra về đến phường Mỹ Thới cũng bị bọn cướp giật mất túi xách tiền như trên.

Một số chủ hàng khác mua bán cá với Công ty Nam Việt cũng suýt là nạn nhân của các vụ cướp giật sau khi nhận tiền ra về nhưng nhờ cảnh giác nên thoát nạn.

Trong lúc các đối tượng hiềm nghi lần lượt bị đưa vào tầm ngắm thì ngày 13/3/2007, trên địa bàn huyện Thốt Nốt (tỉnh Cần Thơ) lại xảy ra một vụ cướp 300 triệu đồng. Chủ hàng Lê Thị Mỹ Thu sau khi đến Công ty Nam Việt nhận tiền bán cá trở về thì bị hai tên cướp đeo bám giật túi tiền.

Nhờ quần chúng tham gia truy đuổi, Công an huyện Thốt Nốt đã bắt giữ hai đối tượng Huỳnh Văn Ni (25 tuổi) và Phạm Minh Luân (22 tuổi). Được tin báo, các trinh sát PC14 Công an An Giang lập tức đến nơi phối hợp đấu tranh khai thác.

Qua điều tra ban đầu, Ni và Luân khai nhận ở TP Hồ Chí Minh được đàn anh cử xuống An Giang liên kết với băng tội phạm địa phương để thực hiện các phi vụ có giá trị lớn. Số đồng bọn qua lời khai của Ni và Luân chính là những đối tượng mà Ban chuyên án 307C đã lên danh sách.

Võ Chí Luân (Ốc), 21 tuổi, ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên cũng là đồng bọn trong nhóm này. Biết không thể trốn thoát nên Luân đã ra đầu thú sau đó 3 ngày để xin khai báo.

Lần lượt sa lưới

Mắt xích đầu tiên là Lê Thanh Hảo (Duy), 29 tuổi, trước đó từng làm công nhân hàn tiện ở Công ty Nam Việt nên biết được hàng ngày có nhiều chủ hàng đến nhận tiền bán cá, Hảo là tay đề - lô (chỉ điểm, báo tin) để đồng bọn tổ chức gây án.

Cùng với Hảo còn có Mai Vinh Quang (20 tuổi) là người ở địa phương thuê nhà trọ ở gần Công ty Nam Việt để quan sát các "con mồi".

Ngày 25/4/2007, các trinh sát tiến hành bắt giữ Lê Thanh Hảo đưa về cơ quan điều tra khai thác.

Lần lượt sau đó là Nguyễn Minh Nghĩa (29 tuổi), ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị bắt ngày 29/4; Trần Quốc Khỏe (22 tuổi), ngụ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh bị bắt ngày 1/5; Nguyễn Tấn Sỹ (18 tuổi), ở TP Hồ Chí Minh bị bắt ngày 17/6/2007.

Số đối tượng này là những tên cướp giật được đàn anh Trần Thanh Hùng (Dũng) cử xuống An Giang để cấu kết với băng nhóm của Trịnh Văn Nhơn gây án.

Trong lúc Ban chuyên án tiếp tục cho các mũi trinh sát truy tìm hai tên cầm đầu thì nhận được tin báo Trịnh Văn Nhơn (37 tuổi) đã bị Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh bắt giữ về tội “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” nên đã đến liên hệ đưa Nhơn về đấu tranh khai thác.

Đồng thời lúc này, Công an huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ qua điều tra Ni và Luân cũng đã bắt thêm hai đồng bọn của chúng là Mai Vinh Quang và Phan Thành Tài (40 tuổi), ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra được biết, Trịnh Văn Nhơn là con một chủ lò thợ bạc ở khu Đông Thạnh, chuyên gia công nữ trang cho các tiệm vàng nhưng bản thân Nhơn lại chỉ thích ăn chơi, cờ bạc, bỏ cả vợ con nên thiếu nợ nhiều nơi.

Tháng 8/2006, Nhơn gặp Hảo vốn là một đàn em cũ và than thở nỗi niềm nên Hảo gợi ý việc tổ chức cướp tiền của những chủ hàng bán cá.

Sau đó, Nhơn lên TP tìm gặp, Hùng đề nghị hợp tác, Hùng lo việc cử số đối tượng "ăn bay" chuyên nghiệp xuống, còn Nhơn phụ trách việc chỉ điểm các "con mồi" cho chúng gây án, tài sản cướp được chia đôi cho hai nhóm.

Gần hai tuần mai phục và truy tìm ở TP Hồ Chí Minh, đến ngày 30/6, các trinh sát phát hiện và bắt giữ được Trần Thanh Hùng (Dũng), 30 tuổi, ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh. Chuyên án 307C tạm thời khép lại với 11 đối tượng bị sa lưới. Đến nay, chúng khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp với số tiền hơn 1 tỉ đồng và một số vụ không thành.

Cũng trong thời gian này, PC14 Công an An Giang cũng bố trí trinh sát phối hợp với Công an các huyện Phú Tân, Phú Châu, Chợ Mới bắt quả tang và truy xét 2 băng cướp giật dây chuyền khác gồm hơn 30 đối tượng.

Qua điều tra các băng “ăn bay" này khai nhận đã thực hiện 46 vụ cướp giật trên các tuyến đường liên tỉnh, huyện, tổng số tài sản cướp được hơn 300 chỉ vàng.

Những tên có máu đỏ đen nổi tiếng trong số này như Mai Vinh Quang, Võ Chí Luân có ngày bao lô số đề đến hàng chục triệu đồng. Còn Phan Thành Tài thì cứ sau khi gây án được chia tiền thì lại sang casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài để đánh bạc cho đến lúc cháy túi mới chịu về.

Trịnh Văn Nhơn cũng không thua kém về khoản sát phạt đỏ đen từ loại hình đá gà, bao lô đề… nên đã từ con chủ lò thợ bạc trở thành tên cầm đầu một băng cướp nguy hiểm như trên.