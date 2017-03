Mẹ mìn lừa bán cháu gái 13 tuổi sang Trung Quốc

Công an TP Móng Cái vừa bắt Lương Thị Mai, 46 tuổi, trú tại thôn Bản Tăng, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An có hành vi lừa cháu Lương Thị Ngọc, 13 tuổi, trú tại bản Văng Môn, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương, Nghệ An sang Trung Quốc bán.

Mai khai được thuê 15.000 NDT để lừa cháu Ngọc đưa sang Trung Quốc.

Hiện, cháu Ngọc đã được giao cho Trung tâm tiếp nhận và giúp đỡ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.





Theo Q.N (CAND)