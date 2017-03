Mẹ nhốt con vào chuồng chó

Theo ông Phúc, ngày 24-3, người dân tố cáo với chính quyền xã về hành vi hành hạ con ruột của bà Loan. Công an xã mời vợ chồng bà Loan đến lập biên bản để xử lý. Tại biên bản, bà Loan thừa nhận đánh con bằng cây tầm vông và cán chổi. Lý do đánh con, theo bà Loan, em Hạ hay quậy phá đồ đạc.

Bà Loan cũng không nhớ nổi những lúc đánh con vì “đánh nhiều quá”. Bà còn khai có nhốt con vào chuồng chó, gà. Cha em Hạ, ông Bùi Văn Tuân, nói thường xuyên thấy vợ đánh con, còn ông không đánh nhưng theo lời khai của em Hạ, ông Tuân cũng đánh em. “Khi tắm, vợ tôi phạt cháu úp mặt xuống thùng nước, đợi bé Hạ ngóc đầu lên rồi nhận đầu xuống tiếp” - ông Tuân khai trong biên bản.

Em Hạ kể thường xuyên bị đánh khắp người, những lúc bị mẹ nhốt vào chuồng chó em phải chui lỗ chó ra ngoài chơi, chiều lại chui vào. Không chỉ trực tiếp hành hạ con, bà Loan còn sai anh trai Hạ là Bùi Văn Lâm dùng “khổ hình” với em gái. Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Sinh - người dân gần nhà bà Loan - trước cuộc họp ấp, Lâm kể mẹ bắt múc một xô nước rồi dìm đầu em xuống, thấy em nhô lên lại dìm tiếp. Mỗi lần như vậy Hạ uống nước đến mức nước trào ra hai lỗ tai. “Có lần mẹ đánh gãy ba cái răng” - Hạ thút thít kể thêm.

Bà Nguyễn Thị Gấm - hàng xóm cũng là người tố giác, cưu mang em Hạ - nói: “Hôm đưa cháu về nhà, hai tay và người thâm tím không cầm nổi chén cơm”. Em Hạ kể khi đi làm, cha mẹ thường khóa cửa không cho em vào nhà. Người dân nơi đây cũng thấy em Hạ tha thẩn ngoài đồng, múc nước mương uống và tắm. Mỗi ngày cha mẹ cho em ăn hai lần, có khi bắt nhịn ăn, nhiều lần mẹ đổ cơm ra đất bắt em ăn.

Theo bà Gấm, cách đây mấy tháng bà Loan dùng chảo đang nóng chà lên mặt Hạ. Khi đi học thầy giáo phát hiện vết bỏng và mời bố mẹ lên làm việc thì bà Loan bắt em nghỉ học. “Từ ngày em Hạ nghỉ học bà Loan càng đánh dữ. Cháu cầu xin tôi nếu không nuôi cháu nữa thì gửi cháu vào nhà nuôi trẻ mồ côi chứ đừng trả lại cho cha mẹ cháu” - bà Gấm nói.

Ông Phạm Văn Tòng, phó chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cho biết xã đã đề nghị Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện đưa em Hạ vào cơ sở bảo trợ xã hội nuôi nhưng đến nay chưa thấy hồi âm. Theo Công an xã Bình Mỹ, vụ việc đã được chuyển lên công an huyện nhưng công an huyện cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

