Mê phim kiếm hiệp và game bạo lực thành "sát thủ" tuổi học trò

Giữa đêm khuya, anh Dương Văn Lý- nhân viên quản sinh tại trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang ngủ thì có người lẻn vào phòng đâm một nhát dao chí mạng. Kết quả điều tra truy xét khiến nhiều người sửng sốt, bởi hung thủ và kẻ tòng phạm đều là học sinh của trường. Càng bàng hoàng hơn khi kẻ thủ ác khai nhận động cơ gây án và hé lộ ý định giết thêm thầy giáo thể dục để trả thù vặt…



Trên cơ sở các thông tin thu nhận được, ngay đầu buổi học trong ngày, lực lượng công an làm việc với 3 nhóm học sinh hiềm nghi, trong đó có Hoàng Văn Lâm (1996, dân tộc Nùng, trú thôn 6, Trà Giang, Bắc Trà My), học sinh lớp 10/1 và Võ Công Lâm, (1996, dân tộc Co, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), học sinh lớp 10/2. Bởi ngay sau khi xảy ra vụ việc, thầy Nguyễn Hùng Vỹ- giáo viên dạy thể dục của trường có thấy Võ Công Lâm đi chân không vào khu vực nhà chiếu phim trước phòng quản sinh để lấy đôi dép; đồng thời cơ quan công an tìm thấy một chiếc áo khoác nam bỏ quên trong khu vệ sinh và xác định đây là áo của Hoàng Văn Lâm.



Đến 9h30 cùng ngày, qua mở rộng hiện trường, lực lượng công an phát hiện được một con dao nhọn mà đồng bào dân tộc hay dùng để cắt mây trong vạt sắn, cách tường rào của trường hơn 20m. Đối chiếu cho thấy, vết thương trên người anh Lý gây ra từ chính con dao này. Khẩn trương điều tra, lực lượng công an xác định con dao này là của học sinh Nguyễn Văn Phát, học lớp 10-2 và ở cùng phòng nội trú với Văn Lâm và Công Lâm. Phát trình bày khoảng 22h ngày 13-4, Hoàng Văn Lâm đã mượn con dao này nhưng chưa thấy trả. Trước chứng cứ vừa được tìm thấy, hai nam sinh này mới cúi đầu nhận tội.



Khi được hỏi về động cơ giết người, câu trả lời của hung thủ Hoàng Văn Lâm - đối tượng trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân khiến mọi người ngỡ ngàng: "Cháu giết anh Lý để lần sau trộm đồ cho dễ". Những thứ mà Lâm muốn trộm là bánh keo, nước ngót, mì tôm ở căng tin của trường, do chị Trần Thị Lai - vợ anh Lý đứng bán.



Lâm đã vài lần cùng bạn buổi tối lẻn vào căng tin để lấy đồ. Gần đây, nghe vợ hay than phiền về việc bị trộm cắp vặt, anh Lý mua thêm ổ khóa về khóa các tủ bày hàng. Không lấy trộm được nữa, lại bị anh Lý nghi ngờ nên Hoàng Văn Lâm tức tối.



Cách khi xảy ra án mạng 3 hôm, Hoàng Văn Lâm tự dùng kéo cắt đầu tóc nham nhở. Với nhiệm vụ quản sinh, anh Lý có gọi Lâm lại để nhắc nhở, răn đe. Theo lời Lâm, vì cãi lại nên Lâm bị anh Lý đánh bạt tai. Vì thế, Lâm nung nấu ý định giết anh Lý để trả thù và có điều kiện thỏa mãn việc trộm cắp. Văn Lâm nói ý định này với Công Lâm và được cậu bạn cùng phòng ủng hộ.



Thực hiện ý đồ dã man, đêm 13-5, Lâm mượn con dao của Phát. Khoảng 23 giờ, Lâm mang găng tay, cầm theo dao ra khỏi phòng, tuy nhiên sau đó quay lại phòng và ngủ vì thấy bên ngoài còn nhiều học sinh dạo chơi. Đến 24 giờ, Lâm thức giấc gọi Công Lâm ra ngoài đi giết anh Lý. Công Lâm tỏ vẻ "khí khái": "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia" và đi cùng Văn Lâm xuống khu vực căng tin và phòng quản sinh. Tại đây, Công Lâm bỏ dép ra khỏi chân, đứng cảnh giới. Còn Hoàng Văn Lâm đẩy cửa (không cài chốt bên trong) vào nơi anh Lý đang ngủ và lạnh lùng đâm thật mạnh vào người nan nhân.



Nghe anh Lý kêu cứu, hai đứa mạnh ai nấy chạy. Đến khu nhà vệ sinh, Văn Lâm cởi áo tắm rửa, xóa vết máu trên dao, bỏ găng tay phía sau nhà vệ sinh và vứt con dao gây án ra đám sắn ngoài tường rào. Còn Công Lâm sau khi bỏ chạy một lúc thì quay lại khu vực căng tin để lấy đôi dép. Tại đây, bị thầy Nguyễn Hùng Vỹ là giáo viên thể dục bắt gặp, Công Lâm vẫn bình tĩnh vờ hỏi: "Có việc gì rứa thầy". Tiếp đó, cả hai cùng mọi người đến chỗ nạn nhân Dương Văn Lý đang nằm để xem rồi về phòng ngủ, sáng ra vẫn lên lớp bình thường...



Điều khiến nhiều người không khỏi giật mình khi Hoàng Văn Lâm khai có ý định sát hại cả thầy Nguyễn Hùng Vỹ vì nhiều lần vượt rào đi chơi khuya, bị thầy bắt gặp và đánh hoặc báo với quản sinh. "Nếu lần này trót lọt, có thể em sẽ giết luôn thầy Vỹ"- Hoàng Văn Lâm khai nhận.



"Sát thủ" học trò này tiết lộ cậu ta rất mê phim kiếm hiệp. Văn Lâm cũng tự chế cho mình bộ côn nhị khúc để ở nhà và bắt chước tập tành như... Lý Tiểu Long. Ngoài những ngày cuối tuần, Hoàng Văn Lâm cùng Võ Công Lâm hay trốn ra ngoài vào ban đêm đến tiệm internet cách trường 2km để chơi game. "Cháu thích game Đột kích. Trong game đó lúc bí thì dùng dao để đâm"...



Phải chăng, hành vi phạm tội nghiêm trọng với suy nghĩ giản đơn mang hơi hớm phim kiếm hiệp của hai học sinh lớp mười này chịu ảnh hưởng không nhỏ của phim kiếm hiệp và game bạo lực!





