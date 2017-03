Mẹ thả con gái hơn hai tháng tuổi xuống giếng làng

Giếng làng nơi phát hiện thi thể bé C.

Chiều 4-11, khi bị triệu tập để phục vụ điều tra vụ án bé Tr.Th.L.C (2,5 tháng tuổi, con gái của vợ chồng Nga) tử vong dưới giếng làng vào chiều tối 2-11, Nga khai do cuộc sống khó khăn, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, trong lúc quẫn trí đã thả con gái út xuống giếng.

Người thân của Nga cho biết thời gian gần đây, Nga có biểu hiện trầm cảm. Bé C. cũng vừa đi bệnh viện chữa bệnh viêm phổi nhưng bệnh vẫn đang có biểu hiện tái diễn.

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 2-11, cha của bé C. là ông Trần Y Đông (47 tuổi) đi làm chưa về đến nhà. Còn mẹ của bé C. là Nga khóc kêu và nói với xóm làng rằng bé C. đã bị bắt cóc.

Lúc này, người thân và người dân tá hỏa đi tìm bé C. đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương, công an xã và Công an huyện Thạch Hà.

Sau hai tiếng đồng hồ, công an viên và người dân phát hiện thi thể bé C. nổi lên trong giếng làng ở thôn Đan Trung (cách nhà bé C. chừng 200 m).

Ngay sau đó, Công an huyện Thạch Hà phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé C. để điều tra.

Qua khám nghiệm và sau khi mời một số nhân chứng lên lấy lời khai, công an xác định đây là vụ án giết người. Ngày 3-11, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, gia đình cùng người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng bé C.

Khi bị triệu tập lên để phục vụ công an điều tra, Nga thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Bé C. là con gái út của vợ chồng Nga, trước bé C. có hai anh còn nhỏ tuổi.