Mẹ thiếu nợ, con gái bị bắt cóc

Ngày 23-6, cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ bốn nghi can Bùi Thị Loan, Hoàng Hữu Bình, Hồ Đại Hải và Lê Minh Quang (cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.