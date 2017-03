'Mẹ tôi bị xe tải ủi vào góc tường, sợ chết ngất!'

Lúc xe chiếc xe tải mất thắng tông nhiều xe máy chạy trên đường, anh Phong cùng mẹ mình là bà Trịnh Thị Loan đang mua bán rau quả. Chiếc xe tải năm tấn chở vật liệu xây dựng lao thẳng với tốc độ cao từ cầu Trường Đai xuống cửa hàng rau củ tạo nên một loạt tiếng động lớn, anh Phong tháo chạy hét lên: “Mẹ ơi, chạy đi!” nhưng bà Loan bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, bị xe tải dồn vào góc tường. Chứng kiến người chết, bị thương nằm la liệt, tứa máu cùng nhiều tiếng la hét, hoảng loạn, bà Loan ngất xỉu.

Theo đó, chiếc ô tô tải đã tông vào xe máy đang đi đường, sau đó lao vào cửa hàng rau của anh Nguyễn Minh Học (130/1432 Lê Đức Thọ). Anh Học kể, khi anh đang đứng nói chuyện trên vỉa hè thì thấy chiếc xe lao nhanh về phía dưới chân cầu rồi đâm vào hàng xe máy đang di chuyển trên đường. “Lúc đó, tôi chỉ kịp hét lên để người mua rau kịp tránh. Lúc quay ra nhìn đã thấy người nằm la liệt ở đó rồi” - anh Học nói.



Chiếc xe tải năm tấn lao thẳng vào cửa hàng rau



Anh Phạm Quốc Phong, quê Hà Nội, buôn bán rau quả tại chợ rau chân cầu Trường Đai bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó khoảng 11 giờ hơn, em đang ngồi nhặt hàng với mẹ, khi vừa ngẩng mặt lên thì thấy chiếc xe lao tới, em hốt hoảng bỏ chạy vào trong nhà luôn và hét lên: ‘Mẹ ơi, chạy đi!’ thì mẹ em không kịp chạy; xe tải lùa vào một nhúm xe và người lẫn lộn, ủi dồn mẹ em vào góc tường. Lúc đó, em thấy một người đàn ông bị thương ở chân gượng dậy không nổi, chân máu me bê bết. Mẹ em ngất xỉu, được mọi người bưng vào trong xức dầu. Mẹ quá hoảng hốt nên người đứng đơ, bất tỉnh, không biết gì. Khi tỉnh lại mẹ em ngồi yên và khóc, không nói được một lời nào”.



Ông Huỳnh Hữu Hạnh, 59 tuổi, phường 16, quận Gò Vấp, người chạy xe ôm đến hiện trường gọi taxi đưa người bị thương đi cấp cứu vẫn chưa thể giữ bình tĩnh kể lại: “Lúc tôi chạy tới thì thấy người bị thương nằm la liệt. Tui ngay lập tức gọi taxi đưa người đi cấp cứu. Đó là việc làm đầu tiên, quan trọng, phải lo cấp cứu người còn sống. Những người đã chết tui lấy áo mưa trùm lại vì người ta đã chết rồi”.

Theo ông Hạnh, chiếc xe tải ủi vào đuôi xe máy đi phía trước do mất thắng. “Tui thấy hai người bỏ chạy thoát được, còn ba người bị thương nặng, hai người tử vong nằm giữa đường. Tui chạy tới thì mấy người bị thương mắc kẹt giữa đầu xe tải với xe máy rên rỉ. Tôi và bà con cô bác mỗi người phụ một tay gỡ tay chân người mắc kẹt với xe máy để họ đi bệnh viện, lúc đó thấy mấy người còn sống ai cũng mừng. Lúc mới xảy ra tai nạn, tài xế mở cửa chạy đâu mất. Thương nhất là hai người (nghe nói là vợ chồng) bị chết oan uổng. Khi đó, họ đang mua hàng tại tiệm tạp hóa thì xảy ra cơ sự. Xe đâm trực diện vào rồi kéo lê họ” - ông Hạnh nói.



Anh Trần Xuân Giao, ở Gò Vấp, người may mắn thoát nạn cho biết: “Lúc đó tôi đang đi xe song song với chiếc xe tải thì thấy phía bánh sau xì khói ra, tiếng máy xe cũng nghe rất lạ. Trong khi đi với tốc độ cao, tôi vừa té sang một bên thì thấy chiếc xe tải ủi vào nhiều xe máy chạy phía trước, tôi bò dậy thì thấy nhiều người cùng phương tiện nằm la liệt rồi. Lúc đó tôi nghe thấy nhiều tiếng khóc, khung cảnh rối loạn. Mình thoát nạn cũng là do may mắn”.



Vụ tai nạn khiến hai người tử vong ngay tại chỗ, bốn người khác bị thương

Tại hiện trường vụ tai nạn, chú Nguyễn Đức Sơn (quận Gò Vấp) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần. Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực trước chợ nên xe ra vào nhiều và thường xuyên, chú Sơn cho biết vào lúc xảy ra tai nạn chú đang lấy rau ở chợ chở về nhà bán. “Vừa chạy xe ra đầu chợ thì bất ngờ thấy xe ben lao xuống với tốc độ rất nhanh, lúc đó tôi không nghĩ được gì chỉ biết bỏ xe rau nhảy ra ngoài. Xe lao xuống dốc cầu kéo theo hàng loạt xe máy rồi tông thẳng vào sạp rau. Cái xe tải mà dịch sang phải một chút nữa thì người nằm kia bây giờ có khi là tôi cũng nên” - chú Sơn kể lại.



Cho đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, hiện trường mới cơ bản được giải quyết.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 15 phút, chiếc xe ben mang biển số 61C-106.61 đang lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, hướng về cầu Trường Đai (quận Gò Vấp, TP.HCM) thì mất thắng, tông liên hoàn vào chín xe máy bao gồm xe đang lưu thông trên đường và xe dựng trên vỉa hè khiến bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV quận Gò Vấp là Nguyễn Văn Trọng (74 tuổi), Vũ Thị Kim Thoa (67 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) đều bị xây xát nhẹ; một nạn nhân nam chưa xác định danh tính bị thương nặng được chuyển đến BV Gia Định.



Vụ tai nạn khiến người dân hốt hoảng, lo lắng

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, đồng thời chuyển xe gây tai nạn, xe máy về điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ người đàn ông tên Bảo, ở quận 12 là người nhà của tài xế xe ben thì người tài xế xe ben đã được người nhà chở ra trình diện công an.

Theo ông Bảo, tài xế lái xe ben là Nguyễn Văn Tùng, 33 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang là chủ một vựa cát ở quận 12. Sáng 17-2, Tùng chở chuyến cát thứ 4 kể từ ra tết để bàn giao cho bạn hàng thì xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.