Mẹ “tuồn” ma túy vào trại giam cho con

Sự việc được phát hiện lúc 9h40 ngày 5-8. Theo quy định của Ban Giám thị Trại tạm giam số 2, thường vào ngày cuối tuần trại tổ chức cho các can phạm, bị án được gặp, nhận quà của thân nhân. Nguyên tắc đảm bảo an ninh là các loại quà thân nhân gửi cho can phạm, bị án đều phải mua ngay tại căng-tin của trại. Dù biết quy định này nhưng ngày 5- 8, khi vào thăm con trai là Đào Tuấn Bình (can phạm bị kết án 31 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Phạm Thị Yến vẫn năn nỉ cán bộ Trại tạm giam số 2 để được gửi cho con trai một gói xôi.



Sinh nghi, tổ công tác Trại tạm giam số 2 đã thu giữ, kiểm tra gói xôi này. Quả nhiên, bên trong gói xôi có 2 cục bột màu trắng được gói trong túi nilon. Giám định sơ bộ, 2 cục bột màu trắng trên là heroin, trọng lượng 0,44 gam. Ngay sau đó, Trại tạm giam số 2 đã bàn giao hồ sơ, tang vật đến CQĐT CAH Thường Tín giải quyết.



Được biết, đây là vụ tìm cách thẩm lậu ma túy lần thứ hai từ đầu năm đến nay bị cán bộ Trại tạm giam số 2 phát hiện. Trước đó, có đối tượng khi thăm can phạm đã “khâu” ma túy vào viền chiếc khăn mặt để tìm cách gửi vào trại.

Theo M.H (ANTĐ)