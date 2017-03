Mẹ vợ chết thảm dưới tay con rể

Tối 15/12, Ma Doãn Hương (23 tuổi ở xã Thanh Định, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đã dùng dao đâm chết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hợi và đâm trọng thương vợ là chị Phương Thị Thương (21 tuổi).



Theo lời kể của người nhà nạn nhân, Ma Doãn Hương là chồng của chị Phương Thị Thương. Hai vợ chồng có một con nhỏ 3 tuổi.



Năm 2009, do mâu thuẫn gia đình, chị Thương mang con bỏ về sống ở nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hợi tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Ma Doãn Hương cũng bỏ nhà đi làm ăn xa.



Gần đây, Hương đã trở về địa phương và chiều ngày 15/12, Hương đến ăn cơm ở nhà một người quen tại xã Điềm Mặc. Vào hồi 20h cùng ngày, Hương sang nhà bà Nguyễn Thị Hợi để thuyết phục vợ về sống cùng.



Bị chị Thương từ chối, y đã dùng dao xông vào đâm liên tiếp vào người chị Thương. Sau đó, y tiếp tục dùng dao đâm bà Nguyễn Thị Hợi và làm bà Hợi chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hương bỏ trốn.



Sau khi xảy ra sự việc, người nhà đã báo với công an địa phương. Chị Thương cũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa và sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.



Theo hồ sơ bệnh án chị Phương nhập viện trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp và suy hô hấp. Trên người bệnh nhân có 3 vết đâm phía lưng và một vết đâm phía ngực thấu phổi. Được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe bệnh nhên tiến triển khá.



Đến sang nay (16/12), Ma Doãn Hương đã bị công an xã Điềm Mặc phối hợp với Công an huyện Định Hóa bắt tại một cánh đồng thuộc địa bàn xã Thanh Định khi y đang lẩn trốn.



Hiện, Công an huyện Định Hóa đang tạm giữ đối tượng để làm rõ hành vi giết người của y.







Theo Minh Khuê (VTC News)