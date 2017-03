Miền Bắc có thể lạnh 2oC

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong những ngày từ 9 đến 14-1, Bắc bộ và Thanh Hóa rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ vùng núi từ 2oC đến 4oC, vùng đồng bằng và trung du từ 8oC đến 11oC, vùng núi cao có băng giá.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác dự báo thời tiết, thông tin kịp thời để người dân phòng phòng tránh rét.