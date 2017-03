Miền Bắc nóng nhất kể từ đầu hè

Trong 2-3 ngày tới, nắng nóng sẽ mở rộng sang phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Cao điểm của đợt nắng nóng này xảy ra vào hôm nay (26-5) và ngày mai (27-5), nhiệt độ cao nhất lên tới 35-38oC. Một số nơi thuộc vùng núi Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An còn có thể cao tới 38-39oC. Đây sẽ là đợt nắng nóng trên diện rộng đáng kể nhất từ đầu mùa hè đến nay.