Miền Bắc rét đậm, Nam bộ bớt nóng hơn

Do không khí lạnh tràn mạnh xuống nước ta nên trong những ngày cuối tuần ở Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ 13-22oC, vùng núi cao 9-17oC.

Ở Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, trời rét, nhiệt độ 15-24oC. Ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa rào nhẹ rải rác, trời chuyển mát, nhiệt độ 20-30oC. Tây Nguyên và thậm chí cả Nam bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc kết hợp với hoạt động của nhiễu động sóng nhiệt đới nên vào những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới có mưa rào và dông ở một số nơi, trời bớt nóng hơn, nhiệt độ 22-33oC.