Miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc phòng giao dịch Agribank Hòa Hưng

Liên quan đến vụ giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng, thuộc chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi TP.HCM, ông Nguyễn Lê Kiều Quang ôm 17 tỷ đồng rồi biến mất, đến nay Ngân hàng Agribank đã thực hiện miễn nhiệm chức giám đốc, đình chỉ công tác đối với ông Quang.

Ngoài ra, Agribank đã miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc phòng giao dịch đối với bà Đặng Thị Thu Hương. Đồng thời, dừng phân công nhiệm vụ áp tải tiền đối với cán bộ bảo vệ chuyên trách và lái xe. Liên quan đến vụ việc, hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã tạm giữ ông Phú Minh Hoà, nhân viên phòng giao dịch Hoà Hưng, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, sáng 30-1, chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi lập tổ chuyển tiền gồm ba người có ông Phú Minh Hòa (nhân viên PGD hoà Hưng), ông Nguyễn Đình Công (lái xe) và một bảo vệ đến chi nhánh Mạc Thị Bưởi nhận 17 tỷ đồng tiền tiếp quỹ tiền mặt để đem về phòng giao dịch Hoà Hưng. Dù không là người thuộc tổ điều chuyển tiền nhưng ông Quang lấy tư cách giám đốc phòng giao dịch Hoà Hưng đã đi theo.

Sau khi đã nhận 17 tỷ đồng từ chi nhánh Mạc Thị Bưởi, ông Quang yêu cầu tài xế Công chở đến một ngân hàng nước ngoài nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 nói là để đổi sang tiền Euro. Ông Quang kêu ông Hòa và ông Công ở ngoài chờ khi nào xong thì ông Quang kêu đến đón. Tưởng ông Quang làm theo nhiệm vụ nên ông Hòa và ông Công nghe theo.

Tuy nhiên chờ mãi mà không thấy ông Quang về nên ông Hòa và ông Công đã trình báo về giám đốc chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Ngân hàng đã cử người đi tìm, gọi vào số điện thoại của ông Quang cả ngày không được. Đêm cùng ngày, giám đốc chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi đã đến công an trình báo.

Sau khi sự việc xảy ra, theo ông Nguyễn Hải Long, phó tổng giám đốc Agribank đã chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo, làm việc với Cục an ninh tài chính tiền tệ và đầu tư Bộ Công an và PC46 công an TP.HCM. Qua điều tra ban đầu, công an xác định ông Phú Minh Hòa, không tham gia áp tải tiền theo đúng quy định của tổ áp tải, mà lại giao tiền cho ông Quang, tạo kẽ hở để ông Quang thực hiện hành vi chiếm đoạt 17 tỷ đồng.

Trong thời gian cơ quan điều tra truy tìm ông Quang, hiện ban giám đốc Agribank đã điều động bổ nhiệm ban giám đốc mới cho phòng giao dịch Hoà Hưng, luân chuyển cán bộ khác về thay thế những cán bộ đã bị đình chỉ công tác, đảm bảo hoạt động bình thường của phòng giao dịch.