Miền Trung: Lũ lớn, hơn 10 người thiệt mạng

Tại Quảng Trị: Liên tiếp mấy ngày qua, mưa rất lớn. Nước trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Ô Lâu lên nhanh xấp xỉ báo động ba khiến hàng chục nhà dân ven sông bị ngập sâu 0,5-1 m. Các xã vùng trũng thuộc huyện Hải Lăng bị nước lũ uy hiếp, hàng trăm ha hoa màu bị chìm trong nước lũ. Ông Trần Long ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông bị chết khi cùng một số người cứu hai học sinh bị rơi xuống suối trên đường đi học về. Mưa lớn và lốc xoáy đã làm cháy một trạm biến áp, hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái, 57 ngôi nhà ở hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng hư hại nặng.

Ban phòng chống lụt bão tỉnh đã tiến hành sơ tán 130 hộ dân trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét ở các huyện Đakrông, Hải Lăng và Triệu Phong.

Tại Thừa Thiên-Huế: Các tuyến đường bị chia cắt. Một số khu vực tại các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, nước ngập sâu hơn 1 m. Riêng ở thành phố Huế, nước lũ đã làm tê liệt giao thông trên các tuyến đường nội thị, mọi hoạt động đi lại đều phải dùng thuyền.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng phối hợp với các địa phương di dời dân những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và sẵn sàng tham gia ứng cứu. Hiện Thừa Thiên-Huế đã có một người chết vì lũ cuốn.

Đà Nẵng đã có một người chết và nhiều nhà dân bị ngập. Đến chiều qua (31-10), hàng trăm nhà dân ở Hòa Vang vẫn còn chìm trong biển nước. Tại xã Hòa Phong, người dân đã về lại nhà nhưng tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang báo động, nhiều người phải dùng ngay nước lũ để tắm giặt. Đến chiều qua, hàng ngàn hộ dân của 28 thôn của TP Đà Nẵng vẫn còn bị ngập.

Tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, ông Lâm Quang Vĩnh bị chết do lũ cuốn.

Quảng Nam: Sáu người chết và mất tích. Lũ lên nhanh và đỉnh lũ vào ban đêm khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Có hơn 60 xã, phường với gần 7.000 hộ dân ngập sâu. Lũ quét xảy ra tại các huyện miền núi làm nhiều địa phương bị cô lập và chia cắt như Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn và thị xã Hội An.

Tại huyện miền núi Phước Sơn, liên lạc bị đứt hoàn toàn vì tuyến cáp quang bị đứt. Rạng sáng 31-10, giông sét xảy ra trên diện rộng. Trung tâm truyền hình cáp Quảng Nam bị cháy làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Toàn tỉnh đã có sáu người chết và mất tích. Thương tâm nhất là trường hợp hai em học sinh lớp 12 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (huyện Đại Lộc) là Nguyễn Thị Bích Thiên và Lê Thị Sơn Trang đã bị lũ cuốn trôi trong lúc đi học về, đến chiều qua vẫn chưa tìm thấy xác.