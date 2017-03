Miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh

Xuất hiện áp thấp trên biển Đông Chiều qua, vùng xoáy thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp trên khu vực nam biển Đông và di chuyển vào miền Trung. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp này sẽ mạnh lên nhanh chóng, gây mưa to cho Trung bộ. Đặc biệt các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ mưa to đến rất to. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo sẽ có một đợt lũ lớn trên các sông ở miền Trung từ giữa đến cuối tuần. Khu vực Nam bộ, gió tây nam sẽ hoạt động mạnh cũng có mưa to ở vùng ven biển Cà Mau, miền Đông. Tại TP.HCM, mưa lớn kết hợp với đỉnh triều cường 1,42 m vào ngày 31-10 nên có thể xảy ra ngập nặng tại các quận vùng ven. Dự báo sáng nay (29-10), lũ các sông ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi có khả năng trên báo động ba. VIỄN SỰ